Mancano i verbali, l’opposizione protesta a Oggiona

Accuse e protesta al consiglio comunale di Oggiona con Santo Stefano: la minoranza ha abbandonato l’aula e la seduta in polemica per l’assenza dei verbali, una mancanza che non è sanzionata ma che secondo l’opposizione sminuisce i lavori del consiglio e la funzione di consiglieri. Qui di seguito la dichiarazione del gruppo di minoranza

Ancora una volta viene convocato il Consiglio Comunale e non abbiamo la possibilità di leggere i verbali del Consiglio Comunale precedente. Ci rammarica questo comportamento recidivo a dimostrazione di mancanza di rispetto nei confronti del lavoro e dell’impegno del Consiglio Comunale tutto.

Constatiamo anche la mancanza di controllo da parte del Sindaco e lo invitiamo perciò ad essere più attento sulla correttezza di operare e amministrare.

Avremmo voluto discutere nel Consiglio Comunale i punti all’ordine del giorno, ma a malincuore, siamo costretti ad abbandonare la seduta odierna del 20 dicembre 2023.

Invitiamo, qualora ci fosse un minimo di senso di responsabilità e di personalità da parte del Capogruppo di maggioranza a seguirci in tale scelta fornendo un segnale nella direzione del rispetto delle regole.

Gruppo Consiliare Progetto Comune . Daniel Milani, Pasquale Carrozzo, Enzo Lazzetera, Mauro Mantiero