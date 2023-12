Mercatino, luci e musica: il Natale è arrivato a Casciago

Una bella giornata tra mercatini, acquisti in vista del Natale, musica e partecipazione a Casciago. L’iniziativa, organizzata dalle associazioni del paese in collaborazione e sotto la regia del Comune, si è rivelata un successo.

In tantissimi sono arrivati in largo De Gasperi per ammirare i lavori fatti dai ragazzi delle scuole e messi in vendita dalle diverse associazioni.

Soddisfatto e felice il sindaco di Casciago Mirko Reto: «Tutto molto bello, è un orgoglio per l’amministrazione aver organizzato questa giornata. Grazie ai miei assessori e consiglieri comunali per il lavoro svolto, per l’allestimento dell’albero, la preparazione delle renne e tutto il resto. Un grazie di cuore alla Società Mutuo Soccorso che si è occupata del ristoro, alle scuole, alle associazioni. La grande partecipazione ci dà la spinta per fare sempre meglio e di più per organizzare più eventi in paese per la comunità. Oggi abbiamo visto tante belle cose reali, è stato davvero bello ritrovare il contatto con le persone».