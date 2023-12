Pareggio pirotecnico tra Castellanzese e Caldiero Terme

Un punto che vale per tre quello conquistato dalla Castellanzese nella sfida interna contro il Caldiero Terme, seconda forza del campionato.

Il momentaneo vantaggio di capitan Filicciolo viene pareggiato dal primo gol di Colombo con la nuova (vecchia) maglia, al quale segue il nuovo gol ospite firmato da Orfeini che anticipa la rete di Valsecchi in pieno recupero che regala il meritato e definitivo 2-2 ai neroverdi. Nel finale, espulso Cherubin per condotta violenta.

La Castellanzese si appresta ora a preparare la trasferta di Piacenza, in programma domenica 10 dicembre allo stadio “Garilli”.

CRONACA

Una sfida importante quella che va in scena allo stadio “Giovanni Provasi”, con la Castellanzese di Mister Manuel Scalise che ospita il Caldiero Terme allenato da Cristian Soave, la seconda forza del campionato.

Tra i neroverdi si ricompone la coppia d’attacco formata da Chessa e da Colombo, con l’altro nuovo arrivato Areco anch’esso da subito in campo dall’inizio nel consueto 3-5-2 mentre nel 4-3-3 scelto dall’allenatore gialloverde sono Bitihene, Arma e Fasan a comporre il reparto d’attacco.

Neroverdi subito propositivi sulla destra dopo pochi minuti con la discesa di Tirapelle, il cui traversone viene anticipato dalla difesa gialloverde prima che il pallone giunga nelle disposizioni degli avanti castellanzesi.

Ospiti pericolosi al decimo dapprima con lo scambio tra Bitihene e Fasan, con il tiro di quest’ultimo che termina sul fondo del campo da ottima posizione e successivamente con la conclusione a botta sicura di Bitihene sul quale Spada respinge d’istinto, allontanando il pericolo.

Funziona l’intesa tra i nuovi arrivati con i compagni, con Chessa e Colombo che si cercano reciprocamente così come sono cercati dall’intera squadra, all’interno della quale agisce bene anche Areco, schierato mezz’ala sinistra, suo ruolo naturale.

La partita la sblocca il Caldiero su azione di calcio d’angolo, con il corner calciato dalla destra di Spada che trova Filiciotto libero di concludere appena dentro l’area di rigore, la palla carambola sul palo prima di terminare la sua corsa in rete.

I neroverdi reclamano per una sospetta posizione di fuorigioco sul tiro del capitano gialloverde, non ravvisata però dal secondo assistente.

Il gol subìto si fa sentire, con i neroverdi che rischiano di capitolare alla mezz’ora con l’incursione ancora di Bitihene, la cui conclusione di potenza finisce però sul fondo del campo.

L’occasione giusta per la Castellanzese arriva al trentasettesimo con l’apertura di Chessa sulla destra per Mandelli, cross di quest’ultimo sul quale si avventa Colombo, ma il doppio tentativo di tiro del numero nove viene respinto da Kuqi.

Subito pericolosi i neroverdi nella ripresa con il tiro di Colombo dal limite dell’area che sfila sul fondo sfiorando il palo alla destra di Kuqi proteso in tuffo. Ci prova anche Reggiori con una conclusione di destro che viene ribattuta dal portiere avversario.

La spinta del pubblico di casa e del Fan Club “Sogno NeroVerde” conducono i ragazzi al meritato pareggio, con il tocco sotto misura proprio di Roberto Colombo, che timbra subito il suo primo gol in maglia neroverde alla prima partita giocata, sfruttando un calcio d’angolo dalla sinistra sul quale Mandelli riesce a deviare per Colombo, appostato sulla linea di porta.

L’1-1 dura però pochi minuti, perché il Caldiero si rifà subito sotto con l’ennesima discesa di Bitihene sulla destra, con il tiro del numero quattordici che viene respinto da Spada; sulla ribattuta si avventa Orfeini che deposita in rete da pochi passi.

La Castellanzese non ci sta, e continua a inseguire un nuovo pareggio, con Mister Scalise che manda in campo anche Pastore al posto di Arrigoni, con tre punte in contemporanea sul terreno di gioco. Il pressing porta i neroverdi a sfiorare il pari con Reggiori a due minuti dalla fine con un colpo di testa da buona posizione che termina a fondo campo.

Il forcing finale conduce al meritato e definitivo 2-2 al terzo dei cinque minuti di recupero con Valsecchi – subentrato in precedenza al posto di Areco – anche in questo caso sfruttando uno schema su calcio d’angolo; palla di Pastore, salta altissimo Vavassori in mezzo all’area, Kuqi è reattivo a respingere ma vicino a lui è appostato Valsecchi, che non ha nessuna difficoltà a insaccare un pallone pesantissimo per il risultato e per il morale.

Nel concitato finale, viene espulso Cherubin per condotta violenta a centrocampo.

Un 2-2 meritato per i neroverdi, che hanno sfidato a testa alta una delle squadre più forti, che aveva subìto pochissime reti.

TABELLINO

CASTELLANZESE – CALDIERO TERME 2–2 (0-1)

RETI: 25′ pt Filiciotto (CT), 27′ st Colombo (Ca), 33′ st Orfeini (CT), 48′ st Valsecchi (Ca)

CASTELLANZESE (3-5-2): Spada; Sassaro, Compagnoni, Bernardi (37′ st Vavassori); Tirapelle, Mandellli, Arrigoni (38′ st Pastore), Areco (13′ st Valsecchi), Reggiori; Chessa, Colombo. A disposizione: Poli, Boccadamo, Bigotto, Di Nardo, Cerlesi, Arcangeloni. Allenatore: Manuel Scalise.

CALDIERO TERME (4-3-3): Kuqi; Turano (31′ st Amoh), Rossi (5′ st Baldani), Gecchele, Personi; Filiciotto, Furini, Hoxha (23′ st Mondini); Bitihene (36′ st Cherubin), Arma (31′ st Orfeini), Fasan. A disposizione: Aldegheri, Carlevaris, Burato, Mastella. Allenatore: Cristian Soave

ARBITRO: Dylan Marin della sezione di Portogruaro; assistenti Alessandro Concettini di Faenza e Antonio Masciello di Ravenna

AMMONITI: 46′ pt Chessa (Ca), 40’ st Personi (CT), 40’ st Pastore (Ca), 43’ st Kuqi (CT), 45’ st Amoh (CT)

ESPULSI: 51′ st Cherubin (CT) per condotta violenta

RECUPERO: 2′ + 5′