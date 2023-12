Pmi Day: 4000 studenti di terza media alla scoperta dell’impresa con Confindustria Varese

Oltre 4.000 studenti di 197 classi delle scuole di terza media del territorio alla scoperta di alcune realtà industriali varesine: questi i numeri della quattordicesima edizione del “PMI DAY – INDUSTRIAMOCI”. Il progetto di orientamento allo studio promosso a livello nazionale dalla Piccola Industria di Confindustria, e portato avanti a livello locale dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Varese. Obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere alle ragazze e ai ragazzi di terza media cos’è un’impresa, di cosa si occupa, quali figure professionali si trovano all’interno di un’azienda e quali competenze, tecniche ma anche relazionali, servono per entrare a far parte del mondo del lavoro.

Anche per questa edizione del progetto è stata replicata la formula dei tour virtuali. Le telecamere di Confindustria Varese hanno realizzato, attraverso interviste agli imprenditori e ai lavoratori, dei servizi video, veri e propri reportage per raccontare il mondo della piccola industria del territorio, di tutte quelle Pmi che sono la spina dorsale dell’economia locale.

La prima visita è stata fatta alla. Lem spa di Galliate Lombardo

«Non sottovalutate quello che vi piace fare. Se a qualcuno di voi piace pitturare, in Lem abbiamo un reparto di verniciatura che è lo stato dell’arte. Se a qualcuno di voi piace costruire, in azienda abbiamo un reparto di prototipia che realizza oggetti che vanno dal manufatto di plastica al gioiello – afferma Stefano Lodigiani, general manager della Lem spa di Galliate Lombardo -. Tenete conto

di questo aspetto perché un’opportunità di lavoro che vi permetta di conciliare una mansione con le

vostre attitudini la troverete sempre».

Questo il messaggio emerso durante la visita nell’impresa varesina che ogni anno produce 800.000 paia di occhiali e 400.000 maschere da sci.