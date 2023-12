Rubano per comprarsi la droga e scappano in Jaguar: la polizia di Busto Arsizio li denuncia

Furti con l’inganno, rapine con minaccia. Fuori la Jaguar col motore caldo e la fretta di comprare la droga investendo il bottino.

Così sembra l’attacco di una sceneggiatura pulp. Invece è tutto vero.

I fatti risalgono alla mattina dello scorso lunedì, quando la centrale operativa del Commissariato di Gallarate ha diramato la nota di un uomo e una donna che avevano razziato della merce nei negozi “Acqua e Sapone” e “Unieuro”. Nel primo la donna aveva riempito la borsa di profumi, per circa 850 euro, e, fermata alle casse dagli addetti alle vendite, li aveva convinti a lasciarla uscire per permetterle di parlare con il marito; una volta fuori era stata vista fuggire con la refurtiva dopo essere salita su una Jaguar guidata da un uomo. Poco dopo la scena si era ripetuta all’”Unieuro”, dove la donna era stata fermata perché notata riempire la borsa di prodotti elettronici del valore di circa 560 euro. In questo caso però la ladra si era trasformata in rapinatrice, riuscendo a fuggire con il bottino dopo aver minacciato (“ti ammazzo”) e spintonato l’addetto alla vendita.

L’immediato scambio di informazioni tra i due Commissariati ha permesso di identificare subito i due complici, un uomo e una donna con vari precedenti e tossicodipendenti che entrambi gli Uffici distaccati della Polizia di Stato hanno più volte e anche recentemente denunciato per reati contro il patrimonio. Così gli agenti di via Foscolo si sono subito messi sulle loro tracce, finché hanno intercettato la Jaguar ferma e con il cofano motore ancora caldo sotto l’abitazione dell’uomo. Una perquisizione domiciliare ha fatto trovare parte della merce sottratta all’“Unieuro”, che è stata restituita al negozio, mentre il resto, per ammissione della stessa ladra che si è presentata in uno stato di evidente alterazione, era già stata barattata con droga. I due sono stati denunciati per furto aggravato e rapina impropria.