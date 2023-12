Si è fermato a metà strada il consiglio comunale di Varese del 30: si continua con le mozioni il 5 dicembre

Ha smaltito poco più della metà delle voci all’ordine del giorno la seduta del Consiglio Comunale di Varese del 30 novembre, iniziato con un cambio di programma, il passaggio al primo punto dell’11esimo punto all’ordine del giorno. La mozione presentata dal consigliere Angei sulla intitolazione di un luogo significativo a Roberto Maroni ha aperto la seduta ed è stata approvata all’unanimità. Un altra unanimità l’ha ottenuta il regolamento per l’istituzione del Famedio, che ricorderà nel cimitero monumentale di Varese i cittadini illustri.

Tra i punti più importanti, anche se non sottoposti a votazione, c’è stata anche la presentazione del bilancio previsionale da parte dell’assessora Cristina Buzzetti, e degni di nota sono anche i punti che hanno approvato tre progetti unitari: quello dell’ospedale del Ponte, quello del campo sportivo delle Bustecche, e quello, infine, che prevede una nuova palestra per il Liceo Artistico. In realtà, quest’ultimo progetto è stato più contrastato e ha causato dibattito in consiglio, perchè la nuova opera a favore dell’istituto scolastico toglie un parcheggio di qualche decina di posti disponibile durante le partite di basket. Ma alla fine è passato anch’esso a maggioranza.

Il consiglio comunale si è fermato alle 23.15 dopo l’approvazione del regolamento del Famedio, e continuerà il prossimo 5 dicembre, con la discussione di sette mozioni.

Se resteranno nell’ordine fissato fin dall’inizio, la prima ad essere discussa sarà quella sulla direttiva UE sull’Efficienza Energetica: Il Consigliere Matteo Bianchi del Gruppo Lega Salvini Lombardia ha presentato una mozione che esprime dissenso nei confronti della direttiva dell’Unione Europea che impone l’obbligo di raggiungere una prestazione energetica “E” entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali.

Poi, si discuterà la mozione della Consigliera Barbara Bison del Gruppo Lega Salvini Lombardia, che ha presentato una mozione che esprime solidarietà allo Stato di Israele.

La discussione proseguirà con la mozione del consigliere Luca Boldetti del Gruppo Polo delle Libertà ha proposto una mozione per l’individuazione di stalli di sosta per donne in stato di gravidanza e genitori di bambini di età non superiore ai due anni, noto come “Permesso Rosa”.

Al quarto punto ci sarà una prposta del Sindaco Davide Galimberti, che ha presentato una mozione per l’intitolazione di una piazza, via, edificio o luogo pubblico ad Ambrogio Vaghi.

La quinta in discussione è del Consigliere Simone Longhini del Gruppo Polo delle Libertà, che ha proposto una mozione per il posizionamento di una panchina rossa in ognuno dei 12 quartieri della città.

Al sesto punto ci sarà la mozione del Consigliere Dino De Simone del Gruppo Progetto Concittadino, che ha presentato una mozione per la promozione dell’iniziativa “Varese Città’ 30“.

Infine, la settima e ultima mozione in discussione sarà quella della Consigliera Helin Yildiz del Gruppo PD, che ha presentato una mozione che esprime preoccupazione per l’aggravarsi del conflitto israelo-palestinese e richiede il cessate il fuoco.