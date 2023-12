Tornano i banchetti natalizi di Emergency a Busto, Gallarate e Sesto Calende

Quest’anno, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, torna un appuntamento molto atteso: i banchetti natalizi di Emergency. In diverse piazze italiane, i volontari dell’associazione accoglieranno i cittadini con il tradizionale panettone dell’associazione, offrendo in omaggio anche una shopper personalizzata. Questa iniziativa rappresenta non solo un’occasione per acquistare un dolce natalizio simbolico, ma anche un momento per interagire con i volontari, ricevere aggiornamenti sui numerosi progetti umanitari di Emergency e, perché no, scoprire nuovi modi per contribuire alla loro missione.

Fondata nel 1994, Emergency è stata istituita per fornire assistenza medica alle vittime civili di guerre e povertà. Nel corso degli ultimi 29 anni, l’organizzazione ha notevolmente ampliato il suo raggio d’azione. Oltre alla chirurgia di guerra, ha istituito centri di primo soccorso, strutture sanitarie, centri pediatrici, centri per la riabilitazione, un centro di maternità e un centro di eccellenza cardiochirurgica. Grazie a questi sforzi, Emergency ha potuto offrire cure gratuite e di alta qualità a quasi 13 milioni di persone in diverse parti del mondo.

La presenza di Emergency si estende ben oltre i confini italiani, con progetti in Afghanistan, Eritrea, Iraq, Sierra Leone, Sudan, Uganda, e nel Mediterraneo centrale con la Life Support per la ricerca e il soccorso in mare. In Italia, l’organizzazione opera attraverso ambulatori fissi e mobili, offrendo assistenza a chi ne ha bisogno.

Per chi desidera partecipare e supportare l’attività di Emergency, ecco dove e quando trovare i banchetti:

Busto Arsizio: 7, 8, 9 e 10 dicembre in Via Milano sotto i portici, dalle 10 alle 18.

Gallarate: 8, 9 e 10 dicembre in Piazza Libertà/Corso Italia, dalle 10 alle 18.

Sesto Calende: 7, 8, 9 e 10 dicembre in Piazza Garibaldi, dalle 10 alle 18.

I volontari del Gruppo di Busto Arsizio vi aspettano numerosi per condividere lo spirito natalizio e sostenere una causa nobile. Questi banchetti rappresentano un’opportunità unica per fare la differenza, contribuendo attivamente al sostegno delle attività umanitarie di Emergency e, al contempo, festeggiare il Natale con un gesto di solidarietà.