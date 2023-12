Tu li rompi, da 10 anni iRiparo Varese li aggiusta

Da 10 anni iRiparo Varese si occupa di assistenza e riparazioni di cellulari, tablet, Personal Computer e Mac. La maggior parte delle riparazioni viene eseguita in giornata e attraverso l’apposita sezione del sito internet, inserendo marca e modello del tuo cellulare o tablet, puoi visualizzare immediatamente la lista degli interventi che vengono effettuati.

Fino alla fine dell’anno, per festeggiare questo importante anniversario, il negozio di via Avegno distribuirà gratta e vinci speciali a chi ripara o acquista cellulari, tablet, Personal Computer e Mac. In palio tanti sconti da sfruttare in negozio e omaggi per tutti.

Nei negozi iRiparo, oltre alla riparazione di smartphone e tablet, si possono far applicare pellicole protettive o vetri a protezione del proprio schermo, scegliere tra numerosi accessori, trasferire i propri dati da un dispositivo vecchio a uno nuovo, fare il backup dei dati da qualsiasi cellulare su PC, chiavetta USB o altro cellulare, o vendere il proprio usato.

Da iRiparo Varese si possono anche acquistare smartphone, tablet, computer o Mac ricondizionati e scaricando l’applicazione Secondhand mobile (disponibile per Android e Ios) è possibile, una volta selezionato il negozio di Varese, ricevere promozioni, sconti o iniziative commerciali tramite una notifica sul proprio smartphone, valutare il proprio telefono usato in base alla quotazione di mercato o esplorare i telefoni presenti nel punto vendita.

Secondhand mobile alimenta l’economia circolare di compravendita di dispositivi elettronici usati. Lo staff del punto vendita di Varese è molto attento nella selezione dei dispositivi ricondizionati da rimettere in vendita e che sono perfettamente funzionanti e garantiti 12 mesi.

I prodotti ricondizionati sono catalogati in grado A, B, C. I dispositivi grado A non presentano segni di usura, ammaccature o graffi evidenti e sono praticamente pari al nuovo ad un prezzo molto più vantaggioso; i dispositivi grado B esteticamente riportano lievi graffi e/o scalfitture sui bordi, che non inficiano assolutamente sul funzionamento; i dispositivi Grado C riportano alcuni graffi, ammaccature e segni e sono quelli più utilizzati.