Un biglietto unico per salire al Sacro Monte di Varese con pullman e funicolare

Pullman e funicolare verso il Sacro Monte di Varese al costo di 1,60 euro. Il biglietto da corsa semplice è la novità che varrà, in via sperimentale, fino al 30 gennaio per incrementare la salita al borgo mariano.

I biglietti si possono acquistare da Autolinee Varesine o da AVT Varese con ATM Milano o, ancora sulle macchinette a bordo autobus, sempre a bordo bus con la propria carta di credito/bancomat contactless, nelle due stazioni della funicolare con le medesime macchinette, oppure nelle oltre settanta rivendite sparse in tutta la città di Varese.

L’obiettivo è quello di favorire la salita al monte, tradizionale meta turistica. La Funicolare del Sacro Monte di Varese aveva riaperto lo scorso 5 agosto, dopo che l’Agenzia per il Trasporto Pubblico del bacino di Como, Lecco e Varese aveva provveduto all’affidamento del servizio al nuovo gestore ATM, Azienda Trasporti Milanesi, e AVT Varese.

Grazie all’intesa tra Agenzia per il Trasporto Pubblico del bacino di Como, Lecco e Varese e AVT Varese, si è arrivati a titolo sperimentale a utilizzare il biglietto di corsa semplice da 1,60 euro per servizio urbano e funicolare indifferentemente.

L’autobus interessato è quello della linea C che parte dal rione di Bizzozero (via Nabresina), attraversa i quartieri di Bustecche e Giubiano, quindi percorre il centro città (con le fermate di via Maspero, via Vittorio Veneto, corso Moro e via Veratti), prosegue lungo viale Aguggiari (dove si trovano diversi parcheggi utili) e l’abitato di Sant’Ambrogio, per poi salire verso la montagna.