Un giorno in memoria di Luca Alfano, per aiutare cani e gatti di Varese e provincia

A poco meno di due mesi dalla scomparsa di Luca Alfano, a Gallarate il 5 gennaio 2024 si terrà una giornata speciale “per i nostri amici a quattro zampe”.

«Luca è sempre stato sostenitore del canile di Varese» ricorda Simone Alfano, il fratello. «La giornata è organizzata dall’Oipa, è ospitata a Gallarate ma consentirà poi di consegnare materiale ai canili di tutta la provincia».

Per partecipare alla giornata si può preparare una scatola – vanno bene anche quelle da scarpe, ad esempio – inserendo cibo in scatola, antiparassitari, giochi, cappottini, biscotti, pettorine, collari, guinzagli. Le “box” dovranno essere consegnate venerdì 5 gennaio, dalle 10 alle 18, alla sede dell’Oipa-Guardie eco-zoofila a Gallarate, in piazza Armando Diaz (rione Cajello, comoda anche uscita autostradale di Cavaria).

Oltre a consegnare direttamente le “box”, l’invito è anche a fare donazioni al canile di Varese, con la causale “donazione per campagna Natale Luca Alfano”.

Si può partecipare con bonifico bancario (IT65V0503450241000000002369) o con PayPal intestato a amministrazione@legdelcane-va-com

L’iniziativa è promossa da Lucalfano e Un cuore con le ali, insieme a Oipa.