Un sabato al vapore: oltre 500 visitatori all’inaugurazione dello Svapo&Basta Store di Busto Arsizio

È passata tutt’altro che in sordina l’inaugurazione dello Svapo&Basta Store a Busto Arsizio, primo punto vendita del noto sito web di sigarette elettroniche che dal 2019 rifornisce migliaia di svapatori.

Sabato scorso (2 Dicembre 2023) in via XX Settembre n.13 le luci si sono accese e l’aria si è riempita di buona musica, bollicine di prosecco e vapori profumati con la festa di apertura della nuova attività che ha ricevuto oltre 500 visite da parte di clienti affezionati, operatori del settore e tanti curiosi che hanno approfittato dell’evento per fare i propri acquisti.

Ospite d’eccezione Simone Stoppa, mixologist dell’azienda italiana TNT Vape che produce aromi e liquidi per sigaretta elettronica, che insieme ai ragazzi di Svapoebasta ha assistito ed intrattenuto gli avventori con curiosità e consigli per gli acquisti. TNT è stata anche sponsor della serata, con gadget e accessori in omaggio per i visitatori.

Molto entusiasmo, un gran via vai e tantissimi prodotti nelle stilosissime teche di vetro da gioielleria che circondano le pareti del locale in tinta gialla e nera (stessi colori del sito), che si propone come uno dei più forniti del circondario. Ampia la scelta di liquidi pronti, sigarette usa e getta, aromi shot e concentrati, tra cui appunto TNT Vape, Vaporart, Suprem-e, DEA Flavor, Eliquid France, Galactika, La Tabaccheria, IWIK, ma ancor più quella degli hardware, che annovera tutti i brand più blasonati come Vaporesso, Geekvape, Aspire, Eleaf, Innokin, Voopoo, Da One, Lost Vape, Joyetech e Justfog. Nel display principale brillano i dispositivi più richiesti: le imprescindibili Kiwi e Kiwi 2, la nuova Bubble di Vaporart che tutti aspettavano e la tanto amata Wenax M1 di Geekvape, accompagnate da proposte alternative e appena uscite sul mercato. Accessori e ricambi per tutte le necessità e personale pronto ad assistere il cliente chiudono il cerchio.

Da segnalare anche la raccolta di sigarette usa e getta esauste, un servizio importante per educare gli utilizzatori al corretto smaltimento dei cosiddetti RAEE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Partner della serata oltre a TNT Vape, il vicino Caffè Bumbasina che si è occupato della preparazione del buffet di benvenuto e il dj che ha allietato gli ospiti con delle good vibrations.

Lo Svapo&Basta Store di Busto Arsizio è aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 9:30 alle 19:30 e rimarrà chiuso solo la domenica.