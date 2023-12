Un weekend di Natale, tra luci e mercatini, a Cardano al Campo

Sabato 16 dicembre a Cardano al Campo si terrà il Mercatino Natalizio, allestito dalle ore 9.30 alle 17.30 in P.za Mazzini.

Una giornata animata dalla partecipazione attiva dei commercianti e associazioni del territorio con zucchero filato, cioccolata e animazione natalizie. E preceduta anche dalla accensione delle luci di Natale venerdì alle 16.30 venerdì 15 dicembre.

«Sarà un evento per cercare di far riunire le persone presso il centro cittadino e far vivere loro un anticipazione della magia natalizia, con intrattenimento per bambini e musiche natalizie grazie alla filarmonica» dice l’assessora al commercio Meri Suriano. «Il periodo natalizio è un momento di condivisione e di unione, e anche quest’anno queste motivazioni ci hanno spinto ad organizzare l’evento al meglio».

Ma andiamo con ordine.

Si parte venerdì pomeriggio alle 16.30 con la cerimonia dell’accensione delle luci di Natale alla scuola media di via Carreggia, accompagnata da letture e poesie.

Alle 18 “I supereroi salvano il Natale”, musical in Sala Ipazia, casa Paolo VI.

Sabato la giornata di Mercatino Natalizio a Cardano in piazza Mazzini

Ci saranno Villaggio Natalizio, la Compagnia San Giorgio e il Drago, la consegna la letterina a Babbo Natale, l’intrattenimento per bambini

con animatori, giochi e laboratori a tema natalizio.

Alle ore 11.00 e alle ore 15.00 animazione “chi ha incastrato Babbo Natale”.

Alle ore 11.30 e alle ore16.00 rapprentazione con burattini “Babbo Natale e il pacco segreto”.

Dalle ore 9,45 alle ore 17.00 la Scuderia Casper Horse asd proporrà il giro di prova gratuito sui Pony in piazza Ghiringhelli).

Alle 15 gli Alpini offrono castagne e vin brulè al porticato ex macelleria Bellora, in Via Mameli, mentre La Filarmonica cardanese eseguirà dalle ore 16.30 in piazza brani natalizi.

In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

In biblioteca è previsto anche un altro eventi, la lettura teatralizzata dedicata alla storia del Panettone.