Varesina travolgente anche contro il Brusaporto: 4-0 e a -2 dalla vetta

La Varesina continua la sua marcia grazie al poker rifilato al Brusaporto. Questo successo permette ai rossoblù di approfittare della sconfitta dell’Arconatese di ieri contro il Desenzano per 3-1 avvicinandosi a due punti dalla vetta. Tra le fila di Marco Spilli debutta il difensore centrale Alessio Pertosa, che prende il posto e il numero di maglia di Onkony.

Calcio d’inizio

La Varesina, oggi in completo nero con inserti bianchi, schiera il classico 4-2-3-1 con Basti in porta. In difesa Coghetto è affiancato da Pertosa, annunciato ieri. Sulla fascia destra spazio a Ciuffo, dall’altro lato Perin. A centrocampo, Guidetti e Grieco. Sulla trequarti i soliti Vitale, Orellana e capitan Gasparri. In attacco Manicone.

Gli ospiti, in completo gialloblù, rispondono con un 4-3-1-2 con Aceti tra i pali. i due centrali sono Micheli e Messina. Alla loro destra agisce Baggi, a sinistra Cellerino. In cabina di regia il capitano Selvatico affiancato da Seck e Consonni. Le due punte sono Castelli e Sokhna sostenute dal trequartista Valenti.

Primo tempo

La prima occasione della partita è per Vitale che dopo aver conquistato un pallone dal limite dell’area lascia partire un tiro rasoterra da buona posizione, ma Aceti è bravo a sventare il pericolo. Ancora Varesina con una bella verticalizzazione di Ciuffo per Orellana che sfila alle spalle della linea difensiva avversaria, ma la sua conclusione da posizione defilata viene respinta dal portiere.

Si fa vedere anche il Brusaporto che sugli sviluppi di un calcio d’angolo costringe Basti a una grande parata su un colpo di testa avversario, evitando il vantaggio ospite. Sulla respinta del numero 1 delle fenici è Micheli, difensore centrale gialloblù, che raccoglie la sfera e colpisce il palo. Il vantaggio rossoblù arriva al 27’ con una bella palla lunga di Ciuffo per Orellana che la addomestica bene e la scarica verso Manicone, che dai 16 metri lascia partire un destro che si insacca sotto l’incrocio. La reazione ospite arriva sempre da corner con un colpo di testa del solito Micheli che finisce alto sopra la traversa. Al 41’ arriva il raddoppio delle fenici, con Manicone, che servito perfettamente in area da Vitale, batte aceti con un diagonale rasoterra. Il primo tempo si chiude con 2 occasioni per gli ospiti, la prima su una punizione la cui traiettoria viene spazzata senza fronzoli da Pertosa, sul seguente corner conclusione dalla mischia alta sopra la traversa.

Secondo tempo

La ripresa si apre con l’azione personale di uno scatenato Manicone che viene innescato da un colpo di testa di Pertosa e dal vertice destro dell’area avversaria lascia partire un destro micidiale che si insacca per la tripletta personale del “9” per il 3-0.

Successivamente gli ospiti hanno una ghiotta occasione con Ferraroli che si ritrova solo davanti a Basti, il quale è bravo a coprire lo specchio della porta evitando il gol.

La Varesina sfiora la quarta rete con un grande colpo di testa di Pertosa che impegna Aceti che respinge in corner.

Da questo momento gli ospiti provano a fare loro la partita creando numerosi pericoli alla retroguardia di casa che nonostante qualche affanno non cede, come in occasione del colpo di testa pericoloso di Seck con una grande parata di Basti, oggi insuperabile. Più tardi una conclusione che termina a lato di poco di Albani.

Al 46′ Buzzetti porta avanti un contropiede, dopo l’ennesimo corner degli ospiti, e serve Gatti che si ritrova da solo davanti ad Aceti e segna il 4-0. Alla fine dei 4 minuti di recupero, l’arbitro fischia tre volte decretando la vittoria dei ragazzi di mister Spilli.

Mister Marco Spilli ha commentato così la vittoria in conferenza stampa. Abbiamo giocato una partita dai contenuti tecnici importanti e con parecchie situazioni da gol. Sia noi che loro abbiamo un grande attacco, i due migliori del girone, ma anche a livello difensivo siamo due squadre che prendono sempre qualche gol di troppo. Sapevamo di non trovarci di fronte una squadra che ci avrebbe aspettati chiusi in difesa, quindi ho detto ai ragazzi che oggi avremmo avuto parecchie situazioni da gol. Quando abbiamo segnato loro hanno perso l’equilibrio e siamo riusciti a farne altri”. Su Manicone: ”Al di là dei tre gol ha fatto dei movimenti precisi, esattamente come gli avevo chiesto, ma sono stati bravi anche i suoi compagni a servirlo”.

In conclusione: “Questa squadra ha ancora tanti margini di miglioramento. Oggi non dovevamo perdere palloni sulla trequarti, è successo in un paio di occasioni. Quindi bisogna migliorare nella lettura di queste situazioni. Quando parliamo di questi dettagli vuol dire che sto chiedendo cose difficili, che mi fanno pensare che alla fine un particolare non è un errore grossolano. Se stiamo iniziando a migliorare in queste situazioni significa, che stiamo compiendo degli step in avanti importanti. Adesso dobbiamo migliorare fuoricasa approcciando alle gare con maggiore personalità, visto che domenica scorsa ci abbiamo impiegato più di un quarto d’ora a carburare”.