Spilli: “Complimenti alla squadra per la reazione e la conquista dei playoff”

VARESINA – PIACENZA 2-2 | LA SALA STAMPA

Spilli 1: “Alla squadra posso fare solo i complimenti, non solo per la reazione di oggi, ma per tutto il campionato. Questa per noi era la quarantacinquesima partita per noi e domenica affronteremo la quarantaseiesima. Non è facile preparare tante partite così e anche di cartello. I ragazzi sono stati concentrati fino alla fine, se all’ultima di campionato hai una reazione come quella di oggi quando sei sotto 2-0 vuol dire che è qualcosa di straordinario. Siamo stati leggermente avvantaggiati dal fatto che dagli altri campi arrivavano notizie sconfortanti per i nostri avversari, quindi c’è stato scoramento da parte loro. Noi avevamo l’obiettivo di portare a casa un pareggio che ci consentiva di andare ai playoff. Rinnovo i complimenti ai ragazzi che hanno reagito ad un doppio svantaggio in uno stadio tutto a favore degli ospiti”.

Spilli 2: ”Come accaduto nelle ultime partite abbiamo preso gol al primo errore commesso. In occasione del rigore però D’Agostino è stato bravissimo a passare il pallone al difensore che si stava inserendo e Pertosa lo ha strattonato. Il rigore è abbastanza netto come lo è anche il nostro. Però a differenza delle gare contro Pro Palazzolo e Caldiero non avevamo avuto una reazione simile. Oggi è tornato in campo anche Guidetti che aveva saltato, tra campionato e coppa, tredici partite. Per questo motivo noi abbiamo perso qualche punto per strada”.

Spilli 3: “La partita di domenica prossima si prepara con entusiasmo. Noi a fine partita abbiamo festeggiato abbracciandoci. Loro pur essendo arrivati più avanti di noi non hanno lo stesso stato d’animo nostro. Loro questa settimana dovranno essere bravi a recuperare le energie per una partita importante. Noi invece ci andiamo con entusiasmo, dato che non abbiamo particolari obblighi. Diventa fondamentale l’aspetto mentale che è quello che ti fa muovere le gambe e noi ce la andremo a giocare. Andremo a giocare nello stadio più bello del nostro girone e quindi ci sarà una cornice importante per giocare una partita di calcio vera”.

Polenghi (presidente Piacenza): “Oggi purtroppo c’è stata la sentenza. Una sentenza che per noi scotta e che dà molto fastidio. Il più grande rammarico da parte della dirigenza e della proprietà è quella di non aver dato una soddisfazione, con la promozione, ai nostri tifosi e a chi lavora per il Piacenza calcio. Sicuramente la Varesina ha fatto la sua partita con l’ambizione di arrivare ai playoff e quindi complimenti a loro. L’analisi della giornata deve essere coperta da un velo e dobbiamo vedere quanto di buono abbiamo fatto in questa stagione e di lavorare meglio e bene per il prossimo anno”.

Polenghi 2: ”In vista dell’anno prossimo noi ripartiremo dalla seconda fase del campionato, quando si è iniziato a costruire prima la squadra fuori dal campo e poi quella sul campo. Da qui ripartiamo con la volontà di essere ambiziosi. Sicuramente lo staff tecnico ha dato prova di essere all’altezza. Noi ci riuniremo con i soci e faremo le valutazioni del caso, con fiducia e rispetto per il lavoro fatto dallo staff tecnico, sportivo e direttivo”.