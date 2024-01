A Gazzada Schianno si cercano storie da tramandare: a raccoglierle saranno i giovani del paese

L’Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno, in collaborazione con Fondazione Munari onlus, propone ai ragazzi dai 21 ai 25 anni l’iniziativa “Raccolta di storie da tramandare”, un’opportunità unica per scoprire la storia del loro paese attraverso gli occhi di chi lo ha vissuto nei decenni passati.

Il progetto prevede la partecipazione attiva dei giovani, che intervisteranno generazioni precedenti alla loro per raccogliere testimonianze sulla storia di Gazzada Schianno. Per partecipare, è necessario avere tra i 21 e i 25 anni ed essere disponibili a svolgere interviste audio/video con impegno orario flessibile in base alla propria disponibilità. Per garantire un supporto adeguato e una corretta preparazione all’interazione con gli intervistati, saranno organizzati incontri di formazione e accompagnamento condotti da un sociologo esperto.

La formazione sarà anche occasione di incontro con i propri coetanei e di condivisione delle loro esperienze. Partecipare a questo progetto sarà un’esperienza gratificante e significativa che aiuterà a preservare la memoria del nostro paese e permetterà anche di instaurare un legame speciale con le generazioni precedenti conoscendo meglio la loro vita e le loro esperienze. I giovani partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare nuove competenze e di imparare ad ascoltare e comprendere persone che hanno vissuto in un tempo così diverso dal loro.

L’appuntamento di presentazione si terrà sabato 20 gennaio alle ore 10.30 presso la Biblioteca Comunale di via Matteotti 3 ed è aperto a tutti coloro che sono interessati a partecipare o che desiderano saperne di più. Fondazione Munari onlus, partner del progetto promosso dalla Biblioteca di Gazzada Schianno in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili, è da molti anni simbolo di impegno e solidarietà nel nostro territorio con iniziative quali “Auto Amica” o “Gruppo Sollievo”.

