A maggio la prima edizione di TEDx a Saronno

Che cos’è la consapevolezza? Di solito la consapevolezza viene definita come la conoscenza che qualcosa esiste; siamo consapevoli in quanto conosciamo e siamo in grado di comprendere situazioni, persone, punti di vista. La consapevolezza definisce di chi siamo, ci connette e, allo stesso tempo, ci unisce nella nostra umanità condivisa. È la chiave per comprendere e apprezzare le sfumature che rendono ogni individuo unico, in ogni esperienza.

Sarà questo il fil rouge della prima edizione di TEDxSaronno che farà il suo debutto, nella città dell’amaretto, sabato 25 maggio 2024 al Nuovo Cinema Prealpi.

Questa edizione di TEDx porterà con sé un’ondata di ispirazione e innovazione, diventando così un palcoscenico per menti visionarie e appassionate che condivideranno le loro storie e le idee che valgono la pena di essere diffuse.

TEDx Saronno ha scelto di esplorare questo tema attraverso diverse sfaccettature: dalla consapevolezza di noi stessi, degli altri, del passato, del nostro corpo, fino ad affrontare le nuove sfide legate alla tecnologia e alle questioni che non possono più essere rimandate, come quelle relative ai diritti umani e alla sostenibilità.

La tematica sarà sviluppata attraverso le storie di relatori, provenienti da ambiti molto differenti: speaker che porteranno sul palcoscenico il loro bagaglio professionale e personale. Nei prossimi mesi, sul sito web dell’organizzazione www.tedxsaronno.com e sui canali social (IG, FB, LinkedIn) verranno svelati gli ospiti dell’edizione 2024.

Il Saronno e VareseNews sono Media Partner dell’evento. Si ringrazia il Comune di Saronno per la collaborazione.