A Varese la mostra fotografica “Inverni” di Paola Margnini

Esposizione fotografica di Paola Margnini dedicata agli Inverni della natura, inverni dell’anima. Le fotografie presentate sono state realizzate in luoghi d’acqua, lungo le sponde del lago Maggiore durante il periodo invernale. Da qui il titolo della mostra “Inverni”, dedicata a quel tempo in cui la luce e le emozioni assumono toni più’ soffusi e malinconici, le giornate si accorciano e la vita è solo apparentemente sopita, in realtà tutto si sta rigenerando sotto la superficie.

Si tratta di fotografie di paesaggio e di natura che diventano interpretazioni dell’atmosfera di questa stagione: un bosco di betulle e nebbia a Monterecchio, l’increspatura delle acque che evoca un prato innevato a Maccagno, i merletti nel cielo di un albero ghiacciato a Cittiglio, il verde della brughiera che crea un’ atmosfera quasi irreale, il rosso di un tramonto «boreale» a Brenta, le luci del Natale a Laveno, la stella del Presepe sommerso con una scia disegnata dal battello e la bellezza scarna e colorata delle pietre .

Accompagna l’esposizione fotografica la poesia Inverno di Claudio Poloni.