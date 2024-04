Inaugurazione mercoledì 1° maggio per la mostra fotografica del passato lavorativo angerese

La mostra “Foto memorie: il lavoro nel territorio di Angera” nasce dalla volontà dell’Associazione Partegora, del Circolo e dalla zona ACLI di Angera di raccogliere e conservare memorie fotografiche del passato lavorativo angerese.

Supportata da Fondazione La Sorgente Onlus e dall’Amministrazione comunale di Angera, promossa dalle ACLI di Varese e con le indicazioni dell’Università degli studi dell’Insubria, la progettazione della mostra ha preso il via nel 2021 e ha portato alla raccolta di fotografie, carte intestate, documenti e oggetti, risalenti fino a circa 50 anni fa.

L’inaugurazione della mostra si terrà mercoledì 1° maggio alle ore 11:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Angera (ingresso da via Cavour).

Sarà possibile visitare la mostra fino al 13 maggio nei seguenti giorni e orari:

sabato e festivi 10:00-12:30 / 15:00-18:00 / 21:00-22:30

giovedì 10:00-12:30 / 21:00-22:30

Ingresso libero.

Per tutti i gruppi, scolastici e non, la prenotazione è obbligatoria. Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a: partegorangera@gmail.com