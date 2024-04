Al Midec di Laveno Mombello un’esposizione “intima”

Il MIDeC (Museo Internazionale Design Ceramico) è lieto di annunciare la riapertura di Palazzo Perabò a seguito del completamento della maggior parte dei lavori di restauro. Il museo celebrerà questo momento con l’inaugurazione di una mostra il 13 aprile, pescando dal ricco archivio dei propri depositi.

Con l’intento di rafforzare il legame con il territorio e di rievocare oggetti familiari ai residenti di Laveno, la mostra propone un’esplorazione di “servizi da camera” – terminologia usata nei cataloghi della Società Ceramica Italiana di Laveno – oggetti indispensabili nelle case fra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, quali vasi da notte e catini. Ora trasformati in elementi decorativi, questi manufatti offrono un nuovo capitolo nella narrazione delle arti decorative.

La mostra ospita una collezione di quasi trenta servizi da camera, per la maggior parte provenienti dal deposito della Società Ceramica Richard-Ginori del 1968, acquisiti dal Comune di Laveno nel 2020. L’esposizione offre un’occasione unica di ammirare manufatti che documentano il dialogo tra arte e vita quotidiana, con pezzi di manifatture prestigiose come Villeroy & Boch e Sarraguemines.

La rassegna diventa un viaggio esplorativo grazie alla curatela di Anty Pansera e Giacinta Cavagna di Gualdana, con il supporto di Giorgia Cerati per la ricerca iconografica e il design della comunicazione di Jacopo Virga. Il Sindaco Santagostino e l’Assessora alla Cultura Gomiero presentano l’evento come un’avventura tra dettagli e storia, dove la bellezza e l’innovazione si intrecciano in oggetti unici.

In concomitanza, il 13 aprile verrà presentato il libro “Laveno e le sue ceramiche” di Giorgio Sarti. La guida alle collezioni permanenti del museo offre uno sguardo approfondito sulla storia secolare delle ceramiche di Laveno, impreziosito da un vasto assortimento di immagini che testimoniano l’influenza globale dell’arte ceramica lavenese.

Un’esposizione “intima”: vasi da notte, catini e brocche

A cura di Anty Pansera e Giacinta Cavagna di Gualdana

Affiancamento alla ricerca iconografica Giorgia Cerati

13 aprile – 12 maggio 2024

MIDeC, Museo Internazionale Design Ceramico – Laveno Mombello (VA)

Orari

mer-gio 10.00-13.00

ven-sab-dom 10.00-13.00 / 15.00-18.00

Biglietti

Intero 6 €

Ridotto 3 €

Informazioni

segreteria@midec.org – tel. +39 0332 625 551