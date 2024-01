A Varese un incontro per raccontare il gemellaggio tra Sangiano e la Moldova

Un incontro con l’Associazione Italia-Moldova OdV e con il sindaco di Sangiano Matteo Marchesi per conoscere i progetti attivi e quelli futuri

Un appuntamento importante quello in programma per sabato 13 gennaio, alle 16, alla Biblioteca Civica di Varese (Sala Morselli) con l’Associazione Italia-Moldova OdV e con il sindaco di Sangiano Matteo Marchesi.

L’incontro infatti, sarà l’occasione per conoscere la Moldova attraverso il racconto, le fotografie ed i video realizzati lo scorso anno dal Sindaco di Sangiano (VA), in occasione della sua prima visita istituzionale nella Repubblica Moldova.

Un viaggio che ha permesso di legare il piccolo comune del Varesotto con la Moldava, in particolare con Tanatari, attivando una vera e propria raccolta fondi per aiutare le zone che si trovano più in difficoltà.

L’incontro sarà dunque anche l’occasione per conoscere i progetti realizzati dall’associazione, oltre a conoscere le testimonianze dei responsabili moldavi che ci illustreranno i resoconti degli obiettivi raggiunti.