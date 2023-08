Il sindaco di Sangiano vola in Moldova per un possibile gemellaggio con Tanatari

La zona del Medio Verbano è da tempo coinvolta nelle vicende della Moldavia/Moldova, il piccolo stato che si trova tra l’Ucraina e la Romania, grazie alla presenza sul territorio della Associazione Italia-Moldova. Lo dimostra anche il Comune di Sangiano che da tempo collabora con la stessa associazione attraverso raccolte fondi e momenti di festa come cene e appuntamenti culturali.

Per rafforzare questo rapporto, il sindaco di Sangiano Matteo Marchesi è in partenza per raggiungere il Comune di Tanatari che si trova nel distretto di Causeni (a sud-est della capitale Chisinau) e che conta poco meno di 3.000 abitanti. Marchesi, accompagnato da Gian Luca Dal Marco che fa da tramite tra i due territori, ha in programma un viaggio istituzionale per dare vita a un percorso che ha come fine il gemellaggio tra le due località.

Il primo cittadino sangianese incontrerà la pari ruolo di Tanatari, Lidia Jubea, e parteciperà sia alle celebrazioni della festa nazionale moldova a Chisinau, sia a quelle per la festa patronale di Tanatari. Marchesi visiterà inoltre alcune aziende agricole e manifatturiere, incontrerà il presidente della Regione di Causeni, sarà ospite all’ambasciata italiana e prenderà parte alla cerimonia della campanella per l’avvio dell’anno scolastico.

Il viaggio terminerà il 31 agosto ed è caratterizzato da un forte europeismo, visto che le forze locali hanno manifestato poco tempo fa in piazza per richiedere l’ingresso della Moldova nell’Unione Europea. Marchesi, che si dichiara europeista convinto, è entusiasta di intraprendere questo viaggio: «Attraverso lo scambio politico, culturale, e umano si possano abbattere le barriere e allargare i confini dell’UE, salvaguardando i principi ispiratori».