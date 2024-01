Adolescenza e dipendenze, un incontro ad Azzate con “papà Gianpietro”

Il Cinema Teatro Castellani di Azzate ospiterà lunedì 15 gennaio (ore 20.15) un evento speciale, organizzato dall’associazione genitori “Insieme per la scuola” con la collaborazione della Pro Loco.

Protagonista dell’incontro è Gianpietro Ghidini, un uomo che ha trasformato una tragedia personale in una missione di vita. Laureato in Economia e Commercio, Ghidini ha lavorato per diversi anni nello sviluppo e gestione di imprese, principalmente nel settore dell’energia rinnovabile. Tuttavia, la sua vita ha preso una svolta drastica nel 2013, quando ha perso il figlio Emanuele, di soli 16 anni, a causa di una droga sintetica.

Da allora, Ghidini ha dedicato la maggior parte del suo tempo ai giovani, attraverso l’associazione Ema Pesciolinorosso, con sede a Gavardo, in provincia di Brescia. L’associazione si concentra sulla divulgazione e il confronto su temi quali l’adolescenza, la scuola, le opportunità di lavoro dei giovani, il rapporto tra genitori e figli, mediante conferenze e pubblicazione di libri.

Conosciuto come “Papà Gianpietro” da molti giovani, Ghidini ha tenuto oltre duemila testimonianze in Italia e all’estero e ha pubblicato diversi libri, tra cui “Lasciami Volare” ed “Era tutto perfetto”.

Ghidini ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo impegno e durante le sue conferenze affronta vari temi, tra cui: l’importanza delle relazioni, l’origine delle dipendenze di vario tipo, droghe, alcol o smartphone, i valori della vita e il rapporto con il dolore.

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per ascoltare la storia toccante di un padre che ha trasformato il suo dolore in un messaggio di speranza e consapevolezza per i giovani e le loro famiglie.

L’ingresso alla serata, organizzata con il patrocinio del Comune di Azzate, è libero e aperto a tutti.