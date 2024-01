Basso: “La nuova Polti-Kometa, mai così forte”

Ha preso ufficialmente il via ieri – mercoledì 10 – l’avventura della Polti-Kometa di ciclismo: nuovi colori, nuove maglie e nuovo main sponsor per la squadra che nei tre anni precedenti ha avuto come abbinamento principale la Eolo, rimasta comunque tra i marchi che sostengono il percorso sportivo del team che fa capo ai fratelli Contador e a Ivan Basso.

La Polti-Kometa è stata presentata all’Hotel Principe di Savoia di Milano ed è stata definita dallo stesso Basso «La più forte che abbiamo mai avuto, dal punto di vista dell’organico». L’ex maglia rosa ha aggiunto: «Da sempre credo più nel gruppo che nell’individualità: abbiamo raggiunto un perfetto equilibrio tra i corridori di categoria già nel team e i giovani di talento. Spesso mi viene posta la domanda su chi sarà il nuovo campione, ma ritengo che sia la squadra a lasciare traccia nella storia, non il singolo».

L’arrivo più importante dal mercato è probabilmente quello di Matteo Fabbro che dopo alcuni anni da gregario di lusso nella Bora-Hansgrohe potrà ora avere responsabilità dirette e gradi da capitano. Gradi da condividere però con altri corridori a partire dal confermato Mirco Maestri, con lo scalatore colombiano Jhonathan Restrepo e, magari, anche con il giovanissimo valtellinese Davide Piganzoli considerato una delle migliori promesse italiane nelle gare a tappe.

Francesca Polti ha sottolineato l’importanza del ritorno di uno sponsor storico del ciclismo italiano (l’azienda di Bulgarograsso è stata attiva tra il 1983 e il 2000 e nelle ultime sette stagioni fu l’abbinamento principale di squadre di primissimo piano) affiancata da Giacomo Pedranzini che, con il marchio Kometa, è accanto alla Fundacion Contador ormai da sei stagioni.

Da sx: Fran e Alberto Contador, Francesca Polti, Ivan Basso, Giacomo Pedranzini

La squadra nel frattempo ha cambiato fornitura di abbigliamento passando da Gobik (che vestirà Movistar e Ineos) a Gsport che ha già diffuso le immagini delle nuove divise. Confermate invece le biciclette Aurum, a loro volta nate dall’esperienza di Contador e Basso. Tra gli sponsor, oltre a Eolo, restano alcuni marchi varesotti come Dinamo, Chiaravalli Group

L’esordio della Polti-Kometa è previsto per il 20 gennaio nella Clasica Comunitat Valenciana (vinta da Lonardi in maglia Eolo nel 2022); poi la squadra parteciperà a una serie di gare spagnole seguite dal Tour of Antalya in Turchia e dal Tour of Rwanda in Africa a febbraio. Il 28 febbraio il classico esordio nel calendario italiano al Laigueglia prima della Strade Bianche. Il grande obiettivo resta l’invito al Giro d’Italia dove la Eolo può vantare due successi di tappa negli ultimi tre anni con Fortunato nel ’21 e con Bais nel ’23.

POLTI-KOMETA 2024

Confermati: Davide BAIS (Ita), Mattia BAIS (Ita), Erik FETTER (Ung), Andrea GAROSIO (Ita), Giovanni LONARDI (Ita), Mirco MAESTRI (Ita), David MARTIN (Spa), Alex MARTIN (Spa), Andrea PIETROBON (Ita), Davide PIGANZOLI (Ita), Javier SERRANO (Spa), Diego Pablo SEVILLA (Spa), Fernando TERCERO (Spa).

Nuovi: Davide DE CASSAN (Ita – da CT Friuli), Paul DOUBLE (Gbr – da Human Powered Health), Matteo FABBRO (Ita – da Bora Hansgrohe), German Dario GOMEZ (Col – da Gw Shimano), Francisco MUÑOZ (Spa – da Eolo U23), Manuel PEÑALVER (da Burgos BH), Jhonathan RESTREPO (Col – da Gw Shimano).

Direttori sportivi: Stefano Zanatta (Ita), Jesus Hernandez (Spa), Biagio Conte (Ita), Giovanni Ellena (Ita).