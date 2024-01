Bialaszewski: “Bravi a interpretare i momenti della partita”

BIALASZEWSKI 1 – «Partita con alti e bassi ma per noi è la terza vittoria arrivata in modo differente. Siamo riusciti a interpretare i momenti importanti della partita e non ci siamo sciolti: abbiamo segnato 101 punti in un posto bello dove giocare ma anche un campo molto difficile. Non possiamo che essere contenti per come è andata».

BIALASZEWSKI 2 – «Ogni giocatore ha fatto il suo lavoro e portato qualcosa per la vittoria. Sean McDermott ha contribuito molto, abbiamo dovuto fare a meno di lui per tanto tempo ma adesso si vede quanto conti il suo rientro nella squadra».

BIALASZEWSKI 3 – «Abbiamo vinto in trasferta nonostante 20 palle perse. A noi però piace giocare in transizione e in modo veloce e questo porta a perdere diversi possessi: loro sono anche stati bravi a difendere in un certo modo e ciò ha causato anche alcuni nostri falli in attacco. Però simo comunque riusciti a fare bene le nostre cose e a vincere la partita».

MANNION 1 – «Bello vincere così in un ambiento caldo ma bellissimo (sopra la sua testa si sente il coro “Mannion-Mannion” ndr). In futuro dovremo fare di più in difesa e stasera non abbiamo tirato benissimo da lontano, però siamo stati aggressivi e abbiamo scelto di andare al ferro segnando e guadagnando tanti tiri liberi. Va benissimo così».

MANNION 2 – «Giochiamo in modo differente dalle altre squadre europee e per questo è più difficile preparare le partite contro Varese da parte delle avversarie. Ora arrivano due partite difficili senza dubbio ma proveremo ad attaccarle nello stesso modo di stasera e delle ultime settimane. Cercheremo di fare del nostro meglio».

VITUCCI 1 – «Un’altra partita che ci brucia molto perdere: dovevamo essere più svegli in certe situazioni come gli uno contro uno che abbiamo subito. Abbiamo avuto 18 tiri in più dei nostri avversari ma li abbiamo selezionati male, serviva più saggezza in alcune situazioni».

VITUCCI 2 – «Mi dispiace chiudere il girone di andata in questo modo, ma sin da settimana prossima dovremo mettere in campo quel passo in più di consistenza e attenzione».