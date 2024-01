Buon test contro il Paradiso di Beppe Sannino per il Varese

Pomeriggio di amichevole al centro sportivo delle Bustecche dove il Varese di mister Corrado Cotta ha ospitato per un test il Paradiso dei tanti ex, da mister Giuseppe Sannino – assieme a Oscar Verderame per i portieri ai calciatori Donato Disabato – infortunato -, Francesco Gazo e anche Francesco Nicastro. E gli amarcord non sono mancati neanche al di fuori dal campo di gioco, con Silvio Papini, Giulio Ebagua e il mitico “Olly” Monetti come spettatori di eccezione.

Un test interessante, seppur da prendere con le pinze per valutazioni tecniche, in parte perché il Paradiso è alla ripresa della preparazione dopo la sosta invernale del campionato svizzero e in parte perché il Varese del secondo tempo era troppo sperimentale per dare le giuste indicazioni. In ogni caso, giusto per la cronaca, la gara è stata vinta dalla squadra di mister Sannino 1-0 grazie alla rete nella seconda parte di Saliou. Per i biancorossi sono state diversi gli elementi tenuti a riposo: Perissinotto, Bernacchi, Di Maira, Zazzi, Benacquista e Cassano non sono stati schierati e hanno svolto lavoro a parte ma per Lavagna saranno regolarmente a disposizione.

LA CRONACA

Buon inizio di primo tempo per il Varese, al quale manca solo il gol. Vitofrancewsco calcia troppo centrale per battere il portiere avversario Mitrovic mentre Cottarelli su azione d’angolo stacca bene in area ma di testa manda fuori da ottima posizione. Poi qualche altro tentativo che non lascia il segno, mentre il Paradiso con il passare dei minuti prende campo ma senza impensierire la difesa biancorossa, attenta ad alzarsi al momento giusto mandando in fuorigioco gli attaccanti verdi in un paio di occasioni interessanti. La prima frazione si chiude così senza reti.



Ripresa sperimentale per il Varese, con diversi innesti anche non tesserati. In porta il giovane Vivenzio – da qualche settimana in prova con il gruppo biancorosso e proveniente dalla Fiorenzuola. In difesa si rivede Pisa, che rientra dall’infortunio, in mezzo ci sono Popovchev e Achraf Lazaar – che ha chiesto di giocare – e Colombo. A centrocampo spazio Ortelli e Mandelli, con Malinverno poi sostituito da Casamassima, mentre Stampi viene schierato alle spalle di Reda – un altro in prova già visto a Caronno – e Settimo.

Il Paradiso invece si riorganizza, con Gazo nel cuore del centrocampo, e attacca meglio. Il vantaggio dei ticinesi arriva con l’attaccante Saliou che sfrutta un pasticcio della difesa biancorossa. Il Paradiso almeno altre due ghiotte occasioni mentre il Varese si fa vedere solo con un paio di calci d’angolo insidiosi ma senza reali speranze di pareggio.

Termina così, con la vittoria della formazione del Canton Ticino, che non farà piacere al Varese, ma che resta utile per un allenamento di buon livello in preparazione della gara di campionato di domenica a Lavagna.

Alla fine mister Cotta commenta: «Nel primo tempo c’è stata un’ottima intensità. È stato un bell’allenamento e sono soddisfatto. ringrazio Beppe per il test e creo sia stato utile per tutte e due le squadre. Anche per chi ha giocato il secondo tempo è stato un allenamento formativo».

Beppe Sannino invece spiega: «Sono sempre qui a Varese, questa squadra la seguo da vicino e vedo come lavorano bene durante gli allenamenti. Ho sempre fatto loro i complimenti perchéstanno creando un gruppo vero, per questo i complimenti anno fatto a Corrado e il direttore Davide (Raineri, ndr). Oggi abbiamo fatto un buon allenamento, è stato bello ritrovare amici».

VARESE – PARADISO 0-1 (0-0)

Marcatori: 10′ st Saliou (P)

VARESE PRIMO TEMPO: Ferrari; Baldaro, Cottarelli, Molinari, Colombo; Vitofrancesco, Malinverno, Palazzolo; Liberati, Banfi, Furla.

VARESE SECONDO TEMPO: Vivenzi; Colombo, Popovchev, Lazaar, Pisan; Casamassima, Ortelli, Mandelli; Stampi; Settimo, Reda.

PARADISO: Mitrovic; Delli Carri, Loiero, Picozzi; Nicastri, Tokam, Sbai, Alschick, Strechie, Hamza, Saliou. Entrati nella ripresa: Pala, Milosavljevic, Gazo, Kamè, Musumeci, Logan, Conti.