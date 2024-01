Busto Arsizio secondo l’intelligenza artificiale. Sui social fanno discutere le immagini di un utente

Come sarebbe il Museo del Tessile in un mondo post-umano? Come potrebbe essere riutilizzato lo scheletro del Palaghiaccio? E se Gaudì avesse disegnato la basilica di San Giovanni? Fanno discutere su un noto gruppo facebook (Busto Arsizio 360°) cittadino le immagini postate da Gualtiero Bertani, un utente di Busto Arsizio che si sta divertendo ad ipotizzare una città diversa da quella che siamo abituati a frequentare.

Bertani utilizza un programma base di manipolazione delle immagini con l’AI, l’intelligenza artificiale che sta iniziando ad invadere anche il quotidiano di ognuno di noi. Quello che fa Bertani, specificandolo (fortunatamente), è un piccolo assaggio del web che ci attende, nel quale sarà sempre più difficile riconoscere la realtà dalla finzione.

Nella galleria fotografica vi proponiamo una serie di immagini elaborate sul sito https://dezgo.com/txt2img che permette di modificare immagini gratuitamente. Il programma elabora immagini che non ingannerebbero quasi nessuno ma esistono software (a pagamento) in grado di manipolarle molto meglio, al punto da non distinguere una foto reale da una generata con l’uso dell’intelligenza artificiale.