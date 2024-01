Dirigenti e volontari: l’impegno di UISP nella formazione delle persone coinvolte

NOTIZIARIO UISP del 17 gennaio 2024

BASKET – Le prime partite del 2024 in First League

.

Nel girone Nord, la capolista Albizzate regola, in casa, nel big match di inizio anno, il Montello Just Drink It per 67-58. Bene anche Bobbiate, a segno, in volata, con Gavirate, dopo un match tiratissimo ed incerto fino all’ultimo. Largo successo di Montello Young, in quel di Varese, alla XXV Aprile, su Giubiano che finisce a ko (65-87). Infine fra Daverio e Fuco Basket Varese, sono questi ultimi a prevalere con il risultato di 77-71.

Passiamo a Sud, con il blitz di Olgiate Comasco, che sbanca la Marconi; Panthers ko per 80-85 dopo un vivace match. La Wool Wa, espugna Venegono dopo una battaglia sportiva lunga e tiratissima, 70-59 per i viaggianti. Successi esterni anche per la capolista Irish Venegono che viola il campo di Origgio per 90-73 e de La No Look Gerenzano, che a Rovello Porro, batte l’Ellet@Rm per 67-55, grazie ad un finale brillante. Infine fra Tradate ed Appiano Gentile, il referto rosa è conquistato dai tradatesi, in maniera netta e meritata.

Nel girone Ovest vittoria di Fagnano Olona, che sbanca il PalaSomma; Fulgor ko per 80-89, dopo una partita piacevole, vinta con merito dagli olonesi. Nettissimo il successo della capolista Besozzo, che batte il Nbuc per 80-42. Altrettanto largo il successo casalingo di Travedona, che nel derby dei laghi batte il Varano Basket per 100-54. Nelle ultime due gare in programma: successi per il Cso Borsano, a segno in casa della Manigunda Gallarate e dei Beavers Borgomanero, che espugnano il Palariosto di Busto, sede di gioco dell’Orange Five.

Infine ad Est si gioca solamente Lurate Caccivio – Albavilla, vittoria pirotecnica, dopo un tempo supplementare, per i cacciviesi del Kaire.

NAZIONALE – Le consulenze online di Uisp: la gestione dei volontari



Per quale motivo nelle associazioni è importante valorizzare i volontari? Il volontario nelle organizzazioni sportive e il volontario negli enti del terzo settore: quali differenze? Quali tipologie di volontariato conosciamo? Quali tutele devono essere assicurate ai volontari? Come valorizzare il volontariato? Gratuità e volontariato devono intendersi come sinonimi?

Se ne parlerà con Francesca Colecchia mercoledì 24 gennaio, alle 18, su zoom, nell’ambito delle consulenze di Sport Point. Gli appuntamenti di Sport Point proseguono per tutto il 2024 con cadenza bimensile. Il calendario è in fase di aggiornamento in attesa della pubblicazione del nuovo regolamento di funzionamento del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con le indicazioni sulla procedura per acquisire la personalità giuridica ed il decreto sugli impianti sportivi.

Per info: www.uisp.it/nazionale/sportpoint/calendario-consulenze

NAZIONALE – La formazione dei dirigenti Uisp: il cuore in campo

“Per fare un dirigente ci vuole cuore”: è questo il titolo del primo modulo formativo per dirigenti Uisp, dedicato ai comportamenti organizzativi (soft skills), che è iniziato martedì 9 gennaio e che si è tenuto in modalità online. Il modulo è stato aperto da una lezione del prof. Nicola Donti, professore di filosofia e teoria dei linguaggi-Università di Perugia, dal titolo “Dirigente con stile: il potere della leadership partecipativa”.

Il modulo formativo proseguirà con altri due incontri on line, il 16 e il 23 gennaio, per un totale di 10 ore. Il percorso si completerà con ulteriori 7 ore attraverso un corso in presenza che si terrà a Bologna, tra il 27 e il 29 gennaio. I dirigenti Uisp iscritti, circa duecento, parteciperanno a cinque gruppi di lavoro diversi: due saranno dedicati agli oltre 120 dirigenti dei Comitati territoriali, uno ai dirigenti della governance nazionale con i presidenti regionali, il quarto ai dirigenti dei 19 Settori di attività Uisp e il quinto ai dirigenti under 40.

Il modulo formativo completo è di complessive 17 ore.