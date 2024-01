Filosofarti tra visibile e invisibile, Busto Arsizio sempre più protagonista. Il programma degli eventi

Busto Arsizio sempre più protagonista del festival di filosofia Filosofarti, in programma dall’11 febbraio al 17 marzo, organizzato dal Centro Culturale del Teatro delle arti con il coinvolgimento di numerose amministrazioni comunali e innumerevoli associazioni culturali del territorio. Oggi, mercoledì, la presentazione del calendario delle iniziative in programma in città, declinate sul tema Visibile/Invisibile.

“Anche quest’anno l’edizione di Filosofarti si rafforza a Busto Arsizio e nel territorio – ha affermato la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Abbiamo 19 appuntamenti in città, con il coinvolgimento di una decina di associazioni, oltre naturalmente all’Amministrazione comunale che mette a disposizione i teatri e, per la prima volta, il Museo del Tessile. Un arricchimento ulteriore all’offerta culturale e del calendario delle nostre iniziative, che in qualche modo porta Busto su un palcoscenico relativamente inedito e ne rafforza la presenza. Un’ulteriore occasione per investire del tempo nella cultura e nella bellezza, un investimento che cura e crea benessere”.

“Filosofarti è giunto alla 20esima edizione e da anni il Comune e gli enti culturali di Busto Arsizio sostengono e mantengono un rapporto produttivo con il nostro festival, che quest’anno approfondisce il tema visibile-invisibile, e che a Busto Arsizio vedrà una serie di eventi molto importanti. A parte la presenza di autori come Mario Iodice e Marta Morazzoni, segnalo quella di Gherardo Colombo che sarà protagonista di un evento nazionale voluto dal Ministero: sarà un momento particolare, si parlerà di responsabilità, di civiltà, di regole scritte e non scritte, visibili e non visibili… – ha detto Cristina Boracchi, a capo dell’organizzazione del festival -. E ancora molte altre esperienze, come quella musicale con l’Associazione Musicale Rossini che propone Alex Trolese che è un grandissimo artista e poi altre tantissime iniziative che si possono trovare sul sito www.filosofarti.it che sarà sempre aggiornato”.

Questo il programma bustocco suddiviso per sezioni, a cui collaborano Cristina Moregola Gallery, Fondazione Bandera per l’Arte, Associazione musicale Rossini, Associazione Caffè Letterario, Centro Giovanile Stoà, Galleria Boragno, Libreria Ubik, oltre al liceo Crespi e all’Amministrazione comunale:

FILOSOFIA, ARTE, FOTOGRAFIA

18/02

ore 18.00 – Cristina Moregola Gallery, Via A. Costa, 29

vernissage GIULIA NAPOLEONE, ALFONSO TALOTTA “Almost blue”

orari di apertura dal 19/02 al 07/04 – giov/dom 16.00/19.00

ore 18.00 – Fondazione Bandera per l’Arte, Via A. Costa, 29

vernissage “L’idea di infinito blu#2 “

vernissage LUCIA BONOMO, BETTY DANON “Blue poems”

orari di apertura al 07/04/24 – giov/dom 16.00/19.00

08/03

ore 18.00 – Museo del Tessile Via Volta, 4

incontro con ELVIS CROTTI, EMANUELA MANCINO

“Abitare l’invisibile” presentazione del leporello d’artista che racchiude i collage e i testi di Mattia Desideri. Immagini e parole raccontano la casa unendo materia e gesti invisibili.

Esposizione a tema di libri d’artista e opere fiber provenienti dalle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna.

Dal 08/03 al 07/04/ in orario di apertura del Museo

12/03

ore 21.00 – Fondazione Bandera per l’arte, Via A. Costa, 29

incontro “Punto e linea nella ricerca poetica di Betty Danon”

Conduce l’incontro MARCELLA DANON

FILOSOFIA, MUSICA

1/03

ore 21.00 – Villa Ottolini Tosi, Via Volta, 4

concerto di pianoforte AXEL TROLESE

J.S. Bach, I. Albeniz, M. Ravel, A. Scriabin (nell’ambito della settima edizione del Festival BAClassica Dialoghi musicali dell’Associazione musicale Rossini in collaborazione con Comune di Busto Arsizio, Fondazione del Varesotto)

FILOSOFIA E SFIDE DELLA CONTEMPORANEITA’

20/02

ore 15.15 Liceo “D. Crespi”, Via Carducci, 4

conferenza MARTINO SORBARO

“Le reti neurali: meccanismi invisibili dietro all’intelligenza artificiale (e umana)”

06/03

ore 18.00 evento online su www.filosofarti.it/live

MAURIZIO GUERRI, MARCO MANCUSO

“Estetica e politica delle immagini invisibili “ a cura di Christian Vittorio M. Garavello

FILOSOFIA E SOCIETA’

23/02

ore 10.00/13.00 Teatro Manzoni, Via Calatafimi, 5

lezioni di legalità – spettacolo teatrale di PAOLA SAPORITI – OBLO’ TEATRO

“Gli invisibili: le carceri – Oltresofia – La filosofia nelle carceri”

Destinatari: Istituti scolastici della provincia di Varese A cura del Centro di Promozione della Legalità di Varese – Regione Lombardia Prenotazioni: newcomm@teatrodellearti.it

27/02

ore 21.00 evento online su www.filosofarti.it/live

incontro ELENA PAOLINI, MARIA CHIARA PAOLINI, ELISA BELOTTI, MARTA ZARO “Che brava che sei! L’abilismo, la discriminazione verso le persone disabili”

A cura di: Ass. Parkinson Insubria di Cassano Magnago, Varese Alzheimer gruppo di Gallarate, Circolo ACLI “A. Grandi” di Gallarate, Auser Insieme di Gallarate, Ass. Amici del Centro Studi Sclerosi Multipla di Gallarate, Il SEME Società cooperativa sociale di Cardano al Campo, AISLA Varese, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare di Varese

07/03

ore 10.00 Liceo “D. Crespi”, Via Carducci, 4

GHERARDO COLOMBO

“Per chi si affaccia alla vita adulta: comunità, trasparenza, scelte”

Evento Nazionale – Sulle regole con CPL VaresePrenotazioni:

www.filosofarti.it/prenotazioni

evento online www.filosofarti.it/live

FILOSOFIA E PSICOLOGIA

21/02

ore 17.30 evento on line su www.filosofarti.it/live

MARTA ZIGHETTI

“L’eredità invisibile: la potenza dei legami familiari intergenerazionali”

07/03

ore 21.00 Sala Monaco, Via Zappellini, 8

evento ROSA VERSACI

“Visibile/invisibile: una lettura psicologica”

A cura dell’associazione Caffè Letterario – esperimenti per una nuova cultura

17/03

ore 21.00 Centro Giovanile Stoa, Via Tettamanti, 4

tavola rotonda

PAOLO IERVESE, JOHN BERTONE, GIOVANNI GALLI, VIRGINIA STEFANI

“Dialogo sull’amore: mente e cervello a confronto”

FILOSOFIA, AUTORI E LETTERATURA

28/02

ore 18.00 Galleria Boragno, Via Milano, 4

incontro con l’autrice FEDERICA CUNEGO Vincitrice della XIV edizione Premio Chiara inediti “Traffico sull’A8” Ed. Macchione

conduce Marco Linari In collaborazione con Amici di Piero Chiara

1/03

ore 17.30 Liceo “D. Crespi”, Via Carducci, 4

conferenza ed evento online su www.filosofarti.it/live

lezione magistrale di MARIO IODICE

“Alle soglie del mistero. I Greci, il silenzio e l’invisibile”

A cura del progetto Paideia del Liceo Classico “D. Crespi” di Busto Arsizio e della Rete Nazionale dei Liceo Classici

04/03

ore 18.00 evento online su www.filosofarti.it/live

incontro con l’autore NICCOLO’ PALA

“Scandalo in copertina”

07/03

ore 15.30 Liceo “D. Crespi”, Via Carducci, 4

incontro con l’autrice MARTA MORAZZONI

“La nota segreta”

Prenotazioni: www.filosofarti.it/prenotazioni

9/03

ore 18.00 Galleria Boragno, Via Milano, 4 –

incontro con gli autori SILVANO FUSO, GASPARE POLIZZI, FRANCESCO FADINI

“Luce-Tempo-Spazio”

11/03

ore 18.00 Libreria Ubik, Piazza San Giovanni, 5

incontro con l’autrice SARA MAGNOLI

“Il cuore in guerra”