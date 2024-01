Gli studenti di Maccagno a scuola di “legalità”: il ringraziamento del plesso ai Carabinieri

Nell’ambito del Progetto di Educazione alla Legalità presso l’Istituto Comprensivo “B. Luini” di Luino, e in collaborazione con la Dirigente Scolastica Eliana Frigerio, il plesso di Maccagno ha recentemente ospitato un incontro di grande interesse con i Carabinieri del territorio, avvenuto mercoledì 10 gennaio con gli studenti delle medie e giovedì 9 con quelli delle elementari.

Durante questa significativa occasione, sono stati affrontati temi di rilevante importanza per la formazione degli alunni, tra cui la legalità, il bullismo e il cyberbullismo, analizzati in maniera concreta e vicina alla realtà giovanile. Gli studenti hanno inoltre avuto l’opportunità di esplorare un’auto in uso all’Arma e di conoscere da vicino la sezione cinofila.

Un sentito ringraziamento è stato espresso dai docenti e dagli alunni della Scuola Media “Leonardo da Vinci” di Maccagno ai Carabinieri, in particolare al Capitano Vincenzo Piazza, Comandante della Compagnia di Luino, al Maresciallo ordinario Marco Zanni, Comandante della Stazione di Maccagno, al Brigadiere Capo Valter Caria, al Carabiniere Sebastiano Puglisi, e all’Associazione Nazionale Carabinieri con i signori Pierluigi Carrubba e Vito Armenise. Un gesto di riconoscenza che sottolinea l’importanza di collaborazioni che contribuiscono alla crescita e alla formazione dei giovani.