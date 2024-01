Grande successo per il Natale in piazza a Lugano, crescono visitatori e pernottamenti

Tempo di bilanci anche per le iniziative di Natale e Capodanno a Lugano, dove l’edizione 2023-2024 si è chiusa con una notevole affluenza di pubblico e la soddisfazione degli organizzatori.

«Complice anche il clima mite che ha favorito l’aumento di visitatori Natale in Piazza si chiude con ottimi risultati – spiegano dal Dicastero Cultura, Sport ed Eventi della Città di Lugano – La calorosa atmosfera tra i mercatini e gli Chalet del Gusto, le luci che dall’albero di Natale in piazza della Riforma portavano fino al Bosco Incantato nel Parco Ciani, così come i vari eventi proposti fra cui il Veglione di San Silvestro con la Rsi, hanno contribuito al successo della manifestazione. Ora si guarda al futuro per incrementare ulteriormente l’attrattività della città nel periodo natalizio».

Alto il gradimento per il Mercatino di Natale, menzionato anche quest’anno fra i migliori mercatini della Svizzera, che attraverso il caratteristico allestimento con le casette in legno e la proposta diversificata è divenuto un luogo d’attrazione turistica oltre che ad essere molto frequentato dai cittadini.

Molto partecipate anche le iniziative dedicate ai bambini, con i laboratori e le attività alla Baita di piazza Manzoni, con alcune delle animazioni in inglese per rendere accessibili gli eventi a un maggior numero di bambini. Particolarmente apprezzato durante le vacanze scolastiche è stato il Villaggio Family che si è presentato nella sua veste natalizia all’Asilo Ciani. Come anche nel periodo estivo questo spazio di gioco è molto frequentato dalle famiglie e si sta valutando di riproporlo in altri momenti dell’anno.

«L’aumento delle presenze è un dato che attesta il successo delle iniziative del periodo natalizio – dice il vicesindaco e capo del Dicastero Cultura sport ed eventi, Roberto Badaracco – Il formato è consolidato e piace ai cittadini e ai turisti perché crea una magia particolare da vivere durante le feste. Abbiamo cercato di inserire elementi che rimangono nei cuori delle persone. Per il futuro cercheremo di migliorare ancora. Tutto questo non è scontato perché le risorse utilizzate sono comunque contenute. La crescita dei pernottamenti a Lugano conferma che la manifestazione è un

forte attrattore turistico».