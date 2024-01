Il Comune di Besano assume un agente di Polizia locale, un geometra e un assistente sociale

Il Comune di Besano ha pubblicato i bandi di concorso per l’assunzione di tre figure professionali: un assistente sociale a 18 ore, un agente di polizia locale (a tempo pieno, 36 ore) e un bando di mobilità tra enti per geometra presso l’ufficio tecnico (a tempo pieno, 36 ore). Tutte e tre le persone selezionate saranno assunte a tempo indeterminato. Qualora la mobilità per il geometra andasse deserta, il Comune provvederà a bandire un concorso per reperire la figura richiesta.

Le tre assunzioni sono state programmate anche in vista dei futuri pensionamenti nell’ente: «Il Comune è riuscito a liberare risorse economiche utili ad acquisire nuovo personale – spiega il sindaco Leslie Mulas – Per due delle tre figure che saranno inquadrate sono state create le posizioni ex novo, dato che per il solo agente si tratta di una sostituzione. In questo modo vogliamo dare un’organizzazione stabile al Comune per i prossimi anni, anche in vista dei futuri pensionamenti, senza lasciare a chi verrà dopo di noi un organico carente di figure professionali. Il mio augurio è che la partecipazione alla selezione sia numerosa perché si tratta di professionalità imprescindibili per il buon funzionamento della macchina comunale e per garantire servizi sempre migliori per i cittadini. Le nuove assunzioni serviranno inoltre a supportare il personale già presente che in questi anni ha dato ottima prova di sé nonostante l’esiguo numero».

Per inviare le candidature, è necessario accedere al portale statale InPa e inserire i propri dati. Le scadenze dei termini per la presentazione delle candidature sono le seguenti: mobilità geometra entro l’11 gennaio; assistente sociale entro il 14 gennaio e Polizia locale entro il 22 gennaio.