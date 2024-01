Il GAT compie 50 anni e presenta il suo calendario astronomico

Il 2024 coincide con il 50esimo anno di attività consecutiva del GAT, Gruppo Astronomico Tradatese. Si tratta di una longevità davvero rara e straordinaria che ha portato gli astrofili tradatesi ad iniziative sempre nuove, complesse ed originali: oltre 800 (ottocento) conferenze pubbliche (gratuite per tutti), viaggi in tutto il mondo all’inseguimento di fenomeni celesti e spaziali, centinaia di lezioni ogni anno in scuole di ogni ordine, la produzione di una decina di libri e di un gran numero di articoli scientifici su riviste italiane e straniere.

In questo ambito il GAT ha proseguito e molto migliorato, grazie al concreto sostegno del Comune, un’ iniziativa che era già stata tentata molti anni fa: quella della realizzazione di un eccezionale calendario astronomico, di alto valore scientifico e didattico, che verrà presentato, con ingresso libero, ufficialmente Giovedì sera 1 Febbraio alle h21, presso la Biblioteca Frera di Tradate.

Il calendario è stato distribuito gratuitamente agli alunni di tutti gli alunni delle scuole Elementari e Medie di Tradate. Questa idea, lanciata dal Vice Sindaco Franco Accordino, farà sì che almeno una copia del calendario entrerà in tutte le famiglie di Tradate e le accompagnerà tutto l’anno con suggestive immagini a colori introvabili altrove: un’autentica gioia per gli occhi anche per chi non è solito interessarsi di questi pur importantissimi argomenti. Il calendario del 50esimo (grosse dimensione di 30×40 cm) viene illustrato, mese per mese, da splendide immagini di eventi che il GAT ha vissuto direttamente in anni del passato corrispondenti al mese in questione: si va dalle eclissi di Sole e di Luna, alla Via Lattea del deserto di Atacama, ai colori delle aurore boreali, alle foto dei pianeti maggiori, alle tempeste di meteore.

La parte scritta il calendario è davvero speciale: si tratta infatti di una guida ai fenomeni astronomici del 2024, ma anche di una sintesi dei principali eventi spaziali (diciture verdi), personaggi (diciture rosse), iniziative del GAT (diciture blu) che si sono succeduti in 50 anni. Un’opera complessa e difficile, per la cui realizzazione hanno lavorato per alcuni mesi una decina di persone. Fondamentale è anche la spettacolare copertina del calendario, che riporta un’ immagine della Via Lattea ripresa da Danilo Roncato sulla cima del vulcano Teide, nelle Canarie. Lo scopo primario è quello di lanciare un grido di allarme contro lo scempio del dilagante inquinamento luminoso che vede protagonista NEGATIVA l’Italia e la Lombardia in particolare.