Incidente nel centro di Besozzo, traffico in tilt sulla Statale

Lunghe code a Besozzo per un incidente stradale a ridosso del centro: si registrano incolonnamenti sia dalla Beverina, che da Gavirate e Brebbia. (la foto è d’archivio)

L’incidente, alle 16.55, ha coinvolto due veicoli in via Marconi. Il 118 ha inviato automedica e due ambulanze della Croce Rossa di Gavirate, per soccorrere tre persone coinvolte, tre uomini di 25, 41 e 42 anni.

Nessuna di loro è in immediato pericolo di vita, una persona è stata trasferita poi in ospedale a Cittiglio.

Sul posto anche la Polizia Locale.

La via Marconi è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.

Articolo aggiornato alle ore 19.00 di mercoledì 9 gennaio 2024