Nella rete della polizia di Novara finisce un ubriaco al volante: salta la patente, controlli a tappeto

Nella serata del 31 dicembre e nella notte del 1 gennaio la polizia di Stato ha intensificato i servizi preventivi volti alla verifica delle condizioni di guida attraverso l’impiego di pattuglie della polizia Stradale e della Questura di Novara.

Sono stati svolti specifici servizi nel corso dei quali sono state controllate 74 persone e 49 veicoli, riscontrando in due casi la positività all’alcol test: in un caso la persona è stata indagata con ritiro contestuale della patente di guida, perché trovata con un tasso alcolemico superiore al consentito. Nel secondo caso, invece, è stato fermato un neopatentato alla guida, in stato di ebbrezza, a cui è stata comminata una sanzione amministrativa.

I servizi si sono concentrati tra Novara, Trecate e le direttrici che raggiungono i laghi.