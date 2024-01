Non ci sono manovre nel Gruppo Financo. Le precisazioni della holding che controlla la Colacem di Caravate

Alla fine il Gruppo Financo, che controlla tra le altre le società Colacem e Colabeton, è intervenuto con una nota per chiarire la propria posizione circa gli articoli di stampa che paventavano presunte manovre societarie all’interno del gruppo. «Gli articoli di stampa recentemente pubblicati – riporta la nota – si riferiscono al solo socio FC Gold che detiene il 25% delle azioni del Gruppo. Questa vicenda non interferisce in alcun modo con la continuità e la gestione operativa del Gruppo Financo. Qualsiasi eventuale ipotesi di ingresso di nuovi soci dovrà essere in coerenza con le regole di prelazione previste dallo statuto societario». (nella foto il cementificio di Caravate controllato del Gruppo Financo)

GLI INTERESSI DEL GRUPPO FINANCO

Financo è la holding delle famiglie Colaiacovo con sede a Gubbio (PG) e attiva nella produzione e commercializzazione di cemento e calcestruzzo con oltre 2000 dipendenti. La controllata Colacem, che conta 6 stabilimenti produttivi in Italia, tra cui quello di Caravate (Varese), è il terzo produttore italiano nel settore del cemento così come Colabeton nel calcestruzzo. Oltre alle società di trasporti Tracem e Inba, sviluppatesi in funzione alle società del core, Financo è impegnata in settori diversificati come quello delle energie rinnovabili con Greenfin Energy, turistico–alberghiero, assicurativo, radio televisivo, fino al settore sportivo con il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico.