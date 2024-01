“Non esistono ragazzi cattivi”: a Busto Arsizio incontro con don Claudio Burgio, cappellano del Beccaria

“Non esistono ragazzi cattivi. Storie di cadute e resurrezione” è il titolo dell’incontro pubblico organizzato per venerdì 12 gennaio alle 21 dalla parrocchia di Sant’Anna di Busto Arsizio. Ospite della serata don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria, insieme a don Gino Rigoldi, da tanti anni.

Nel 2020 ha fondato la comunità Kayròs, dove accoglie i ragazzi dal carcere per costruire con loro nuovi percorsi di vita, ed è considerato uno dei maggiori esperti di disagio giovanile in Italia. Competenze maturate sul campo.

«Lo abbiamo invitato venerdì sera per una serata di testimonianza, insieme ai suoi ragazzi, che faccia da apripista per il corso formazione al volontariato in carcere, che partirà sabato 20 gennaio qui da noi a Sant’Anna – spiega il parroco – Credo valga la pena non solo di esserci ma anche di invitare genitori, insegnanti, allenatori. Un’occasione da non perdere anche per chi poi vorrebbe capire se è tagliato per fare volontariato in carcere».

La serata, che si terrà al Teatro Sant’Anna, è ad ingresso libero.