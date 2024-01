Palazzolo stappa il Varese: doppietta e 2-0 al Bra

Il Varese del 2024 parte nel segno di Palazzolo. È sua la doppietta che decide il 2-0 sul Bra alla prima del 2024 e del girone di ritorno per i biancorossi. Dopo un primo tempo di marca ospite, l’ingresso in campo al 9′ della ripresa del centrocampista numero 16 decide la gara: prima l’incornata su corner al 12′ e poi l’interno destro vincente per chiudere al meglio una bella azione manovrata. Due gol e tre punti per iniziare al meglio il nuovo anno, che porti emozioni positive ai piedi del Sacro Monte.

Come anticipato, non un gran primo tempo per il Varese, che dopo un inizio incoraggiante si è mano a mano rintanato in difesa, lasciando l’iniziativa al Bra, pur senza concedere grandi occasioni da gol. Nella ripresa, oltre a Palazzolo, è stata determinante la grinta di Di Maira – dentro per Furlan – che ha dato maggior peso all’attacco e più concretezza alla squadra. All’attaccante siciliano è mancato il gol, ma nel finale lo ha sfiorato in un paio di occasioni.

E i tre punti in classifica, se possibile, valgono anche di più considerando il pari dell’Albenga e la sconfitta del Chisola a Sanremo. Nessuna vittoria quindi per le squadre che precedono il Varese in classifica, che ora dovrà confermarsi a Lavagna settimana prossima, prima della gara casalinga contro il Borgosesia e il big match di domenica 21 gennaio contro l’Alcione.

FISCHIO D’INIZIO

Il nuovo anno del Città di Varese inizia dal “Franco Ossola”, dove si era concluso il 2023 con la vittoria contro il Gozzano. I biancorossi, per la prima di ritorno, ospitano i piemontesi del Bra, da sempre una delle squadre più ostiche del girone, come dimostra lo 0-0 strappato all’andata dai ragazzi di mister Cotta. L’allenatore dei varesini, che non può contare in difesa sullo squalificato Molinari, schiera un 4-3-3 che vede capitan Vitofrancesco ancora da terzino e in avanti Banfi punta centrale affiancato da Stampi e Furlan. In mezzo al campo c’è Zazzi con Perissinotto e Mandelli. I giallorossi piemontesi allenati da Roberto Floris scendono in campo con lo stesso schema. Al centro dell’attacco agisce bomber Antonino Musso, capocannoniere del girone con 10 gol.

PRIMO TEMPO

Buoni ritmi nei primi minuti, con il Varese che si fa vedere al 4′ con la bella discesa a sinistra di Benacquista che trova il fondo e mette in mezzo un pallone rasoterra e insidioso sul quale però è attento Piras a intercettare e poi la difesa a ribattere. Il Bra invece si fa vico al 10′ con Musso che prova un mancino forte ma centrale che Cassano para al petto. Dopo un avvio incoraggiante però la gara perde di tono e le due formazioni non riescono a trovare spazi nelle difese avversarie. Al 32′ sono i piemontesi a creare un pericolo con un’azione manovrata che porta al tiro Tuzza, Cassano para e sul tap-in Vaiarelli è in fuorigioco. Sono gli ospiti a essere più intraprendenti nel finale ma la retroguardia biancorossa fa bene il suo lavoro non concedendo opportunità per il vantaggio. Di contro invece l’attacco varesino non riesce a farsi valere e così all’intervallo la gara è ancora ferma sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Anche nella ripresa i primi minuti fanno ben sperare: al 7′ Daqoune spara alto dopo uno stop sbagliato di Zazzi al limite dell’area, Banfi invece trova la porta ma la conclusione è troppo debole per impensierire Piras. Mister Cotta pesca allora dalla panchina: fuori Furlan per Di Maira e Zazzi per Palazzolo. E proprio Palazzolo al 12′ trova la rete che stappa la sfida: corner da destra di Vitofrancesco e incornata vincente per l’1-0. Il vantaggio sblocca il Varese che spinge in cerca del raddoppio. Il 2-0 arriva puntuale al 22′, ancora con Palazzolo, che chiude al meglio una bella azione guidata da Stampi e Banfi, autore dell’assist. La strada di fa in discesa per Vitofrancesco e compagni, che controllano bene il possesso palla e lasciano poco spazio alle ambizioni di rimonta dei braidesi. I minuti passano senza squilli, Cassano non viene quasi mai chiamato in causa e al 43′ è Dei Maira a cercare il gol con un destro potente che però Piras respinge con i pugni. La punta si fa rivedere nei 5′ di recupero, ben servito da Palazzolo, ma sul suo tiro-cross è determinante l’intervento di Pautassi per evitare il tris. Poco male: il Varese si prende tre punti d’oro per iniziare al meglio il girone di ritorno e un 2024 che