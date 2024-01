Per l’accoltellamento di Arcisate arrestato un 23enne di Cuasso al Monte

I Carabinieri di Arcisate e Varese, con il supporto del Nucleo Investigativo provinciale, hanno infatti arrestato nella giornata del 6 gennaio un 23enne di Cuasso al Monte, accusato di aver sparato a un 25enne, tentando di ucciderlo. L’arresto è avvenuto in seguito a un decreto di fermo, emesso oggi dalla PM del tribunale di Varese dottoressa Grillo.

Secondo le indagini, ieri sera, intorno alle 23.30, il 23enne si sarebbe avvicinato ad un locale pubblico ad Arcisate vicino alla stazione ferroviaria, a bordo di una piccola utilitaria. Da lì avrebbe esploso un colpo di fucile da caccia verso la vittima, che si trovava con degli amici, e poi sarebbe fuggito. Il 25enne, colpito all’addome, è stato soccorso e portato in ambulanza all’ospedale di Circolo di Varese, dove si trova in gravi condizioni, ma è stabile e non in pericolo di vita.

I Carabinieri, allertati tramite il 112, sono intervenuti sul posto e hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Grazie a queste e alle testimonianze, hanno individuato la possibile auto usata dallo sparatore e il suo proprietario. Sono quindi iniziate le ricerche durate fino a questa mattina, quando il 23enne ha deciso di costituirsi, tramite il suo avvocato, e ha contattato i Carabinieri, che lo hanno rintracciato e arrestato a Varese. Durante la perquisizione della sua abitazione, i Carabinieri hanno poi trovato anche due cartucce uguali a quella usata per l’agguato.

I carabinieri sono comunque al lavoro per ricostruire ancora più nei particolari la dinamica dei fatti, e scoprire il movente del reato. Le indagini, coordinate dalla Procura di Varese, hanno comunque già permesso di raccogliere specifici elementi di prova contro il 23enne di Cuasso al Monte, che è stato arrestato e portato nel carcere varesino dei Miogni a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.