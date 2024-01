Sparatoria di Arcisate, il 25enne ferito spiega la sua versione dei fatti: “Ho solo difeso una ragazza”

Si chiama Simone ed è il ragazzo di 25 anni ferito nella sparatoria avvenuta nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 gennaio ad Arcisate. Oggi ha deciso di rendere pubblicamente la sua versione dei fatti con un post sul gruppo Facebook “Sei di Arcisate se…” per spiegare cos’è successo quella sera e fugare dubbi e insinuazioni.

Il giovane, le cui condizioni sono migliorate, scrive di essere infastidito dalle insinuazioni avanzate da molti nei commenti agli articoli sull’episodio, in particolare da quelle in cui si ipotizza che all’origine della sparatoria ci fossero questioni di droga.

“Scrivo questo post perché leggere tutti questi commenti sulla sparatoria di Arcisate mi sta cominciando a dare fastidio – scrive Simone – Sono il ragazzo che ha ricevuto lo sparo al fianco e volevo precisare che non è per questioni di droga, come affermate nei commenti, ma semplicemente perché ho difeso una ragazza da uno che si considera uomo ma mena le donne. Se per favore smettete di accusarmi di essere uno spacciatore ne sarei contento, imparate a informarvi”.

Per la sparatoria è finito in carcere un 23enne di Cuasso al Monte. A suo carico l’accusa di tentato omicidio.

