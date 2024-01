Sparatoria nella notte ad Arcisate: ferito gravemente un giovane di 25 anni

Nella tarda serata di venerdì 5 gennaio, un giovane di 25 anni è stato colpito da un colpo di pistola all’addome ad Arcisate.

Secondo le prime informazioni, al momento dei fatti il ragazzo si trovava in strada in via Roma, nel centro della cittadina, insieme ad altre persone.

Sul posto è stato inviata un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Varese e un’auto medica. I Carabinieri del reparto operativo di Varese sono intervenuti per indagare sulla dinamica degli eventi.

La persona che ha sparato non è stata ancora rintracciata, al momento: i militari stanno esaminando le registrazioni delle telecamere presenti nella zona per cercare di ricostruire eventuali particolari che possano aiutare a identificare lo sparatore.

Il giovane ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese, dove è attualmente ricoverato.