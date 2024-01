Scontro in autostrada: paralizzata la A8 all’altezza di Legnano

Grave incidente in autostrada A8 in direzione Varese, all’altezza del tratto tra lo svincolo di Legnano e quello di Castellanza. Il traffico è rimasto a lungo bloccato in direzione Varese con diversi chilometri di coda anche nella corsia opposta. La viabilità è stata ristabilita dopo le 10 del mattino.

L’incidente

Poco dopo le otto e mezza di lunedì 15 gennaio, sulla A8 in direzione Varese, tra Legnano e Castellanza, diversi veicoli si sono scontrati, coinvolgendo due persone rimaste ferite, un uomo di 32 anni e un’altra persona di cui non si conoscono i dettagli.

Gli enti allertati includono la Polizia Stradale di Novate e i Vigili del Fuoco di Milano Messina. Il servizio di emergenza Soreu: Laghi è stato attivato. Un mezzo di soccorso avanzato di primo livello è attualmente in missione sul luogo dell’incidente, oltre a due ambulanze di base.

Secondo la nota di Autostrade, l’incidente si è verificato al km 10.7 in direzione Varese, causando una coda di 5 chilometri tra il bivio A8/A9 Lainate-Chiasso e Castellanza. Per chi si dirige verso Varese, l’entrata consigliata è il bivio A8-A36 Pedemontana. Per chi proviene da Milano, l’uscita consigliata è il bivio A9-A36 Pedemontana su A9 Lainate-Chiasso.