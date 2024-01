Servizio civile nel comune di Busto Arsizio: 16 posti disponibili

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in data 22 dicembre 2023, hanno pubblicato il bando ordinario di Servizio Civile Universale 2023 per la selezione di volontari.

Tutte le informazioni sono presenti sul sito del Dipartimento https://www.politichegiovanili.gov.it/ e sul sito www.scanci.it.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

La domanda va presentata entro il giorno 15 febbraio 2024 alle ore 14.00. Sono 16 i volontari richiesti per il Comune di Busto Arsizio che verranno impegnati in progetti differenti, dal settore cultura a quello dell’assistenza.