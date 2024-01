Si barrica all’ospedale di Tradate e aggredisce i carabinieri: arrestato

Non è dato di sapere perché il 31 enne arrestato nella serata di domenica dai carabinieri si fosse barricato nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Galmarini di Tradate. Lo si saprà martedì poiché il 31 enne ha accusato un malore durante l’udienza di convalida per il provvedimento avvenuto appunto lo scorso 14 gennaio a seguito dell’arresto operato dai carabinieri della Compagnia di Saronno in flagranza di reato.

All’uomo sono contestate le lesioni seguite all’aggressione, e la resistenza a pubblico ufficiale, oltre ai danneggiamenti nel reparto. L’allarme sulle sue condizioni di salute è scattato nella trada mattinata di lunedì quando era in corso l’udienza al pianterreno del palazzo di piazza Cacciatori delle Alpi di Varese dove sono intervenute un’ambulanza e un’automedica chiamate dal giudice nel corso della convalida. Sul posto sono intervenute un’ambulanza ella croce rossa italiana e un’automedica coordinate dal 118 che hanno ricoverato il giovane in pronto soccorso a Varese in codice verde.

L’ipotesi è che l’uomo, noto alle forze dell’ordine, fosse alla ricerca di sostanze, e sorpreso dal personale si sia barricato nel reparto fino all’arrivo delle auto di servizio: un mezzo partito dalla tenenza di Tradate e un’altra macchina dell’Arma della Stazione di Gorla Maggiore. Un’auto di servizio dei carabinieri è risultata danneggiata. Dopo l’arresto l’uomo era stato condotto in carcere.