Tavolo per la Pace Alto Verbano: a Luino tutto pronto per la premiazione “Crea il Logo”

Venerdì 19 gennaio 2024, dalle 15.00 alle 16.00 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica in Piazza Risorgimento 2 a Luino, avverrà la premiazione del concorso “Crea il Logo” indetto dal Tavolo per la Pace dell'Alto Verbano.

I lavori dei bambini e dei ragazzi che hanno partecipato al concorso saranno esposti nella galleria della Biblioteca. Potrebbe sembrare “solo” un disegno, ma chi ha lavorato da solo o in gruppo, in classe o a casa ha senz’altro riflettuto sul tema della Pace e della Nonviolenza, diventando un po’ più consapevole della realtà e delle possibilità di soluzioni ai conflitti basate sulla cooperazione.

È questo ponte con le nuove generazioni che sta a cuore al Tavolo per la Pace che si propone Azioni concrete come, oltre a questa, gli incontri con gli studenti delle scuole secondarie con autorevoli “costruttori di Pace” come il Claun il Pimpa.

«Siamo convinti che questi semi gettati porteranno frutti di consapevolezza, rispetto e giustizia. Per essere informati sulle attività del Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano si può seguire la sua pagina Facebook cliccando qui» concludono dal Tavolo.