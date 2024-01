Tre fototrappole dalla Provincia arrivano a Busto Arsizio per contrastare l’abbandono dei rifiuti

La Giunta di Busto Arsizio ha approvato nei giorni scorsi l’accordo con la Provincia di Varese contro l’abbandono dei rifiuti lungo le strade provinciali.

In particolare l’accordo prevede la cessione, a titolo definitivo, al Comune di Busto Arsizio, di 3 fototrappole finalizzate

ad abbattere il fenomeno dell’abbandono rifiuti sulle strade ed in particolare lungo la SP 20 (via per Cassano Magnago).

Al Comune il compito di installare, attivare, gestire e manutenere, a cura del Comune e in completa autonomia, fatta eccezione per gli obblighi derivanti dall’accordo, delle apparecchiature.

L’idea è quella di contrastare il fenomeno del littering soprattutto quelle all’esterno dei centri abitati, ancora troppo diffuso non solo a Busto Arsizio. L’obiettivo è quello di identificare gli incivili con un buon grado di certezza e sanzionarli.