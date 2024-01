Un calendario dell’avvento inclusivo e innovativo: è quello realizzato dagli studenti dell’Isis di Luino

Fotografie di luoghi lontani, alberi di Natale e presepi, video con effetti speciali, canzoni, riflessioni e poesie: tutto questo e molto altro è ciò che si può osservare nell’innovativo calendario dell’avvento realizzato nel 2023 dagli studenti dell’ISIS “C. Volontè – Città di Luino”. Giovani che si sono distinti attraverso un’iniziativa entusiasmante, mirata a promuovere non solo l’inclusività, ma anche la creatività e l’applicazione di metodi di apprendimento innovativi acquisiti durante il loro percorso scolastico.

Il gruppo del Giornalino scolastico e la classe IV Aele – info, guidati dalle professoresse Marilina Comeglio e Ilaria Contini, hanno infatti saputo concretizzare un calendario dell’avvento unico nel suo genere che tra le sue “pagine”, costudisce anche gli auguri provenienti direttamente dai compagni del progetto Erasmus, espressi in quattro lingue diverse: olandese, tedesco, finlandese e spagnolo. Un progetto, dunque, che non solo ha celebrato la diversità linguistica, ma che ha anche offerto agli studenti l’opportunità di riflettere sulle varie tradizioni, culture e modalità di vivere le festività.

«Questa iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio progetto formativo della nostra scuola, caratterizzato anche dalla transizione dalle discipline teoriche a attività laboratoriali innovative. In questo senso – racconta il dirigente scolastico Natale Bevacqua -, il calendario dell’avvento rappresenta un tangibile esempio di questo approccio. E’ una grande opportunità per permettere agli studenti di esprimersi in modo autonomo e creativo, offrendo loro la possibilità di esplorare nuove tecnologie e approfondire tematiche, come l’inclusività, che sono già parte integrante del nostro curriculum educativo».