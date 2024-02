A Busto Arsizio va in scena la competizione internazionale di danze irlandesi

“Busto Feis”, la settima edizione della competizione internazionale di danza Irlandese, si svolgerà domenica 4 febbraio 2024 dalle 8 alle 20 al Pala Chierichetti (Palariosto) di via Ariosto, a Busto Arsizio.

Torna il campionato “Open Championship”, il livello massimo nella danza irlandese. Per questo motivo la giuria internazionale, sarà composta da tre giudici, certificati ADCRG che valuteranno le scuole, i gruppi e le singole esibizioni.

“Busto Feis” è organizzato dall’Accademia Danze Irlandesi Gens D’Ys con il patrocinio dell’Ambasciata Irlandese in Italia e della Città di Busto Arsizio Assessorato allo Sport e Regione Lombardia. Una competizione molto importante, aperta ai ballerini, di ogni età e livello, che desiderino avanzare di categoria, confrontandosi con danzatori provenienti dalle più prestigiose scuole nazionali e internazionali.

La manifestazione prevede gare sia di danze soliste (Solo), sia di gruppo (Ceili) accompagnate con musica dal vivo eseguite dal musicista Kristián Fišl. L’evento è un’occasione per vedere esibizioni di danze irlandese a diversi livelli, un appuntamento imperdibile non solo per gli appassionati ma anche per i neofiti, che potranno assistere a balli con caratteristiche tecniche molto differenti, con esibizioni di alto livello, si potranno apprezzare le particolari acconciature e i bellissimi costumi da competizione.

In Italia, esistono solo due eventi internazionali e uno è proprio Busto Feis, questo genera, anche, una ricaduta economica positiva sulle strutture ricettive della città. L’ultima edizione (2023) ha visto 196 partecipanti. Quest’anno si sono già iscritte undici scuole provenienti da nove stati:

Elenco delle scuole:

Irish Dance Studio Kempten Germany

Tara Dance Academy Italy

Rafter School of Irish Dancing Vienna Austria

Steysha School of Irish Dance Romania

Gall-Tìr Academy Czech Republic

Halpin School of Irish Dance Germany

Scoil Rince Fingal Austria

Avalon Academy of Irish Dance / Akadémia írskeho tanca Avalon Slovakia

Setanta – szkoła tańca irlandzkiego Poland

Cunningham Academy Bulgaria

Doyle School France