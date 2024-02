Dopo le polemiche di Sanremo, la voglia di capire cosa succede in Palestina riempie il Quarto Stato

Raccontiamo la storia e l’attualità di un conflitto partendo dal basso. Con questa premessa e con l’attenzione mediatica cresciuta dopo le polemiche di Sanremo, la serata al Quarto Stato di Cardano al Campo dedicata alla “Pace giusta” in Palestina si è trasformata in un appuntamento irrinunciabile per decine di persone che hanno il circolo della cooperativa.

Nell’atmosfera informale del luogo, ma con la volontà di andare a fondo e riflettere su cosa stia avvenendo dall’altra parte del Mediterraneo, Varese Possibile e Possibile Palestina hanno invitato Andrea Lazzeri, attivista e cooperante in Medio Oriente, invitandolo a raccontare ciò che vede ogni giorno in questo luogo martoriato da decennale conflitto.

Intervistato da Roberto Morandi, giornalista di Varesenews, Lazzeri è partito da alcune informazioni storiche su cosa è avvenuto dal 1917 in avanti, per poi soffermarsi sulla violenza quotidiana perpetuata, così come l’ha vissuta a Gerusalemme Est e in Cisgiordania, la parte più consistente della Palestina (l’altra – isolata e non confinante – è Gaza) dove gli attacchi contro i palestinesi si sono moltiplicati anche dopo il 7 ottobre.

Foto, video e aneddoti hanno trasformato una serata di confronto e incontro in una sorta di viaggio verso i Territori ed è questo che il vasto pubblico si è potuto portare a casa.

Fra i dettagli più singolari raccontati dal cooperante, le proteste di alcuni coraggiosi israeliani per le decisioni politiche fatte dal loro governo e la narrazione delle demolizioni di scuole e abitazioni effettuate da Israele. Lazzeri ha anche portato uno sguardo franco sul mondo palestinese e sulla rappresentanza politica, che premia Hamas (l’ala politica, comunque distinta da quella militare) per disillusione rispetto al potere ormai storico di Fatah.