Fine settimana tra nuvole e pioggia e (qualche) schiarita

L’aria fredda proveniente dalla Scandinavia e dalle Isole Britanniche persisterà durante il fine settimana con tempo instabile e variabile secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino. Venerdì al mattino il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con piogge in graduale spostamento verso Est. Limite neve fino verso 1000 m. Nel pomeriggio via via asciutto e schiarite a partire da Piemonte e Lombardia occidentale con residue piogge all’Est e neve sulla Valtellina.

Sabato la nuvolosità sarà variabile, soprattutto sulle Alpi e fascia Prealpina, più estesa dal pomeriggio e in serata, quando saranno ancora possibili alcune piogge o locali rovesci. Domenica sarà in parte soleggiato soprattutto al mattino e all’Est. Nuvolosità in aumento da Piemonte e Lombardia occidentale, via via più estesa nel pomeriggio. Verso sera prime deboli piogge. Limite neve 800-1000 m.

Lunedì è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione con giornata grigia, cielo coperto e piogge diffuse. Temperature tra 6 e 9 gradi. Neve oltre 800 m Martedì 27 Febbraio: probabilmente ancora molto nuvoloso con piogge in attenuazione nel pomeriggio. Temperature stazionarie.