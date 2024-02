L’Ordine di Malta è un ordine religioso fondato prima delle crociate, alla fine dell’undicesimo secolo. Sono due le missioni di questo gruppo di volontari: l’aiuto ai poveri e la difesa della fede. E’ stata inaugurata nella mattinata di oggi, sabato 17 febbraio, la nuova sede della sezione di Varese, ospitata da Varesenext: “Il CISOM [Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta] è un punto di ispirazione nei principi e nel modo di agire – ha affermato il “padrone di casa” Enzo Russo , fondatore di Varesenext – E’ un piacere che abbiate trovato sede qui, benvenuti a casa. Questo posto ci accomuna per principi e valori, nel nostro piccolo vogliamo creare relazioni, con forza di volontà, a volte con qualche sconfitta, ma dalle quali imparare e crescere. Abbiamo la possibilità di portare avanti grandi progetti, goccia dopo goccia. Non è tutto merito nostro ma dobbiamo sempre pensare che dietro le nostre azioni si trova una mano divina che ci aiuta e crea miracoli come questo. Passo dopo passo abbiamo creato realtà di startup e numerosi posti di lavoro. Dietro le idee bisogna essere concreti, anche per rilanciare al meglio il territorio”.

Galleria fotografica Inaugurata a Varesenext la nuova sede dell’Ordine di Malta 4 di 16

“La nostra è una continuità storica di 900 anni, un ordine attivo in quasi tutto il mondo – racconta Guido Ferraro, membro più anziano della sezione varesina – Siamo attivi su Varese dal 2005. Svolgiamo i nostri compiti con attenzione particolare per l’attività religiosa, pellegrinaggi in luoghi sacri come Lourdes e Assisi e la messa al Sacro Monte aperta a tutta la Lombardia, ma anche attività come l’assistenza alla mensa dei poveri in via Luini e siamo presenti come corpo di soccorso in caso di calamità nazionali: eravamo in Emilia e in altre situazioni d’emergenza nel nostro Paese, ma anche per missioni Internazionali, come a Panama in occasione della Giornata della Gioventù. A livello territoriale qui a Varese abbiamo anche un gruppo informatico molto importante e di livello”.

Presente all’incontro, insieme a numerosi rappresentanti comunali, regionali e delle forze dell’ordine, anche il Sindaco di Varese, Davide Galimberti: “L’apertura di questa nuova sede conferma la solidità e la presenza sul nostro territorio di tanti volontari. L’impegno dell’Ordine di Malta e i suoi valori sono un valore aggiunto. Sono presenti oggi anche altri rappresentanti del mondo del volontariato, il che evidenzia che la collaborazione, a diversi livelli, è fondamentale per prendersi cura del prossimo, per la solidarietà e il bene comune”.

“Faccio parte del CISOM da molti anni, ma ricopro la mia carica da uno – ha raccontato Benedetto Barberini, Presidente del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Oggi possiamo vantare un CISOM operativo, sempre presente con chi ne ha più bisogno. Sono grato a tutti i volontari, vi ringrazio. Anche io lo sono stato e sono ancora volontario. Conosco lo sforzo e la difficoltà spesso di dover mettere “da parte” la propria famiglia per servire i meno fortunati, un impegno che non è apprezzabile, di più. Questa nuova Sede a Varese aggiunge un tassello alla nostra Storia, mi auguro che da questo spunto nascano nuove idee e nuove strutture”.

Un’importante presenza istituzionale è stata quella del Consigliere Regionale Raffaele Cattaneo, che ha portato i saluti del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: “Riflettevo tra me e me sul fatto che il Sovrano Ordine di Malta, nato nel 1113, da sempre si mette gratuitamente a servizio della comunità, in tutto il mondo, perchè riconoscono nell’uomo un valore sacro e inviolabile – ha spiegato il consigliere Cattaneo – Ciascun uomo è unico e irripetibile. Sono tanti coloro che si cimentano nel soccorso e nell’aiuto, ma a volte questo sembra avere radici fragili in determinati contesti. Ci vogliono radici profonde per durare nei secoli e vedere che CISOM trova casa qui a VareseNext, da varesino mi riempie di orgoglio e piacere, perchè significa che la radice ha attecchito e continuerà a crescere, partendo da qui e in tutta la Lombardia”.